Huelva se queda sin procesiones por segundo día consecutivo esta Semana Santa

Por segundo día consecutivo Huelva se queda sin sus esperadas procesiones, el Jueves Santo deja claro que esta Semana Santa se cerrará con el peor de los pronósticos y que los pesimistas partes meteorológicos no dejarán vivir una de las semanas más bonitas del año en la ciudad. Ya el Domingo de Ramos se torció y la inestabilidad se ha acentuado a lo largo de la semana, haciendo del Jueves Santo una jornada sentenciada en lo que respecta a la salida de las cofradías onubenses, con una tónica general que se alargará hasta incluso en Domingo de Resurrección.

Tan solo el Lunes Santo se vivió una jornada plena, en la que Huelva pudo disfrutar de todas las procesiones en la calle. Ya el Martes, fueron tres las que se dieron la vuelta dejando una Carrera Oficial por la que únicamente pasó la Hermandad de Pasión, y todo señala a que así quedará la salida de cofradías en la ciudad. Tanto el miércoles, como hoy jueves las cofradías han decidido realizar la estación de penitencia en sus templos, algo que se espera también en la jornada de mañana. Un balance desolador de una Semana Grande que se ha vivido en su gran mayoría dentro de las iglesias, haciendo hermandad y desde la liturgia, dejando un ejemplo de fe entre todos los devotos.

Este Jueves Santo las cofradías han acordado suspender sus salidas procesionales durante el mediodía realizando sus estaciones de penitencia en el interior de sus templos. Una decisión que ya se auguraba en el mundo cofrade debido a la predicción meteorológica que se esperaba con una tarde donde la inestabilidad reinaba y las lluvias se acentuaban al caer la noche. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dejaba clara una probabilidad del 100% de lluvia, algo que MeteoHuelva también compartió a través de X, antes Twitter. El tiempo empañó de nuevo la Semana Santa de Huelva y Oración en el Huerto, Misericordia, Buena Muerte y Judíos se quedaron en sus templos.

La Archicofradía de Vera+Cruz y Oración en el Huerto era la primera en entrar en una Carrera Oficial que se inauguraba a las 20:00, pero la Hermandad, que ya sacó a su titular el Cristo de la Vera+Cruz el Sábado de Pasión portado por los legionarios, se quedó en la Parroquia de la Concepción. El Cabildo de Oficiales comunicó a todos sus hermanos que les convocaba a realizar la estación de penitencia en el interior de la iglesia de forma privada y tras ellos las puertas se volvería abrir otro día más para que los cofrades pudiesen acercarse a contemplar su paso de misterio y la Virgen de Los Dolores.

Todo apunta a que de la Parroquia de la Concepción no saldrá ninguna de las cuatro hermandades que aguardan en su interior. La Santa Cruz canceló su salida el Miércoles Santo y según las previsiones climatológicas adversas, algo similar ocurrirá con la Hermandad del Nazareno durante la Madrugá y con La Soledad el Viernes Santo.

La solemnidad y el recogimiento de este día se ha vivido en el interior de los templos, como también ha ocurrido con la Hermandad de la Misericordia que ya a las 14:15 tomó la decisión de no salir a la calle. A las 19:15 citó a sus hermanos sin vestir el hábito procesional y ya a las 20:00 abrieron sus puertas para que todos pudiesen contemplar al Santo Cristo de la Misericordia y a María Santísima de la Concepción. Esta Hermandad de silencio, que destaca por su compostura y el orden de sus nazarenos ataviados con traje de penitente de ruán, no recorrerá el centro de la ciudad con su característico sonido del muñidor que anuncia la cofradía. El Señor sobre su monte de lirios morados se quedó en la iglesia del Cristo de la Misericordia, donde muchos fueron a rezar a sus titulares.

La misma historia se repitió en la iglesia conventual de Santa María de Gracia, situada en la calle Tres de Agosto, que dejó al Cristo de la Buena Muerte y a la Virgen de la Consolación en su interior. Tal y como han hecho en la Hermandad de la Misericordia, citaron a sus hermanos a puerta cerrada a las 19:15 y tras el rezo de la estación de penitencia abrieron sus puertas. Un cofradía que se ha revitalizado, a la que mayores y pequeños llegaron en una tarde gris para venerar a sus titulares.

Este Jueves Santo no ha sido el esperado, las hermandades, con el largo trabajo de un año, no han salido a la calle y al igual que las bandas que les acompañan, que ensayo tras ensayo han preparado cada partitura para hacer relucir la Semana Santa de Huelva. No ha sonado el martillo en las calles y las túnicas y capirotes se han quedado colgadas, pero como ya decíamos la fe ha sido la protagonista de estos complicados días, donde la Huelva cofrade ha arropado a todas las cofradías.

La única de la Catedral de La Merced, la Hermandad de los Judíos, celebró a las 20:30 un acto penitencial comunitario con una procesión claustral de María Santísima. Padre Jesús de las Cadenas el Cristo de Jerusalén y el Buen Viaje y María Santísima de los Dolores no saldrán en procesión pero todos sus hermanos pudieron vivir momentos históricos en el interior de la Catedral.

Huelva no vive la Semana Santa deseada con una Madrugá en la que todo apunta a que el Señor del Nazareno y la Virgen de la Amargura no realizará su salida procesional.