Elecciones en los Dolores y Prendimiento

Aquí están las listas

No se entiende por qué no se han hecho públicas de manera oficial las dos candidaturas a la presidencia del Consejo de Hermandades ni tampoco la lista de los que les acompañan. No hace falta volver a insistir en el interés general que tiene estas elecciones, tanto para las hermandades y cofrades como para los ciudadanos en general. Aquí están las listas, no nos llegan con membrete oficial ni del Consejo ni de la Delegación Diocesana de Hermandades:

Modesto Fernández JuradoPresidente, Modesto Fernández Jurado. Vicepresidente,Manuel Palacio. Tesorero, Diego Carrasco. Secretaria, Cinta Ortega. Vocales, José María Carrasco, Francisco Hernández Flores, Miguel Ángel Sala y David Moreno.

Antonio González GarcíaPresidente, Antonio González García. Vicepresidente, Agustín Cruzado. Tesorero, José Manuel de la Lastra. Secretario, Toribio Suero. Vocales, Rafael Molina, Manuel Quintero y Francisco Vivas.

Reelección en los Dolores

Juan Romero Pulido ha rivalidado la confianza de los hermanos de la Sagrada Lanzada para un nuevo mandato de cuatro años. Las elecciones se celebraron esta semana y resultó refrendado en su cargo con abrumadora mayoría, con 75 de los 76 votos emitidos.

Cambio en el Prendimiento

Francisco Javier Barroso Hidalgo ha sido elegido nuevo hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento en las elecciones celebradas esta semana. De los 96 hermanos que feuron a votra, 77 dieron su aprobación a su candidatura, 18 votaron en blanco y un voto fuen nulo.

Adiós a un ángel de la Cruz

La plaza Niña se ha vestido de luto por el fallecimiento de la hermana Isabel, dedicada toda su vida a la comunidad de Hermanas de la Cruz. Queda el recuerdo de tanto cariño ofrecido a los que más lo necesitan. Descanse en paz.

Nos deja Juan Vega

Juan Vega Vega nos dejó esta semana. Buen cofrade y fiel acompañante de nuestros pasos, a los que sirvió como contraguía después de haber sido costalero muchos años y de muchos pasos. Descanse en paz.