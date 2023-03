El Consejo estudia cambiar la Carrera Oficial de la Semana Santa de Huelva en 2024

Llega la Semana Santa del disfrute y la plenitud. Después de estos años con restricciones e incertidumbre se ha dado el paso a la normalidad tan anhelada. Los cofrades ya están con los nervios a flor de piel y esto quedó reflejado en la tertulia cofrade 'El Aguaó', organizada por Huelva Información en la emblemática cafetería Gilda, donde se trataron los temas más relevantes de la actualidad de esta semana en Huelva.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, recalcó la calle Méndez Núñez estaría habilitada para el paso de las hermandades y puso el foco en que "este año hay más presencia, se pueden ver las ganas en los ensayos o en cualquier acto". Además, como cofrade, el alcalde explicó que "es fácil compaginarlo con el cargo porque la agenda no tiene nada que ver con el sentimiento cofrade que se lleva por dentro".

Además, desde el Consistorio han destacado que "colaboramos con la Legión, la hermandad de la Bendición, la Salvación, el Prado o el Resucitado para que no se quede nadie atrás". Este apoyo a la Semana Santa de Huelva se sustenta en todo lo que la festividad aporta a la ciudad en el ámbito cultural y económico, "tenemos la mejor Semana Santa del mundo, porque además de una gran expresión cultural en la calle, ofrecemos un buen clima, una ciudad cómoda y una provincia muy completa", recalca el alcalde. Se ha convertido en un reclamo turístico donde Huelva se echa a la calle y se trata del momento con más pernoctaciones del año y muestra un potencial de crecimiento enorme.

El presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, también estuvo presente en la tertulia cofrade para dar respuesta a incógnitas de última hora. "En el Consejo estamos todos muy tranquilos por las obras de peatonalización y el Sábado de Pasión, Huelva amanecerá engalanada con su Carrera Oficial", ha querido señalar el presidente. También se habló de posibles cambios en la Carrera Oficial de Huelva, Antonio declaró que "hay que dejar definido el recorrido y ahora mismo, problemas futuros, como la finalización de las obras de Hacienda, no me preocupan. A lo mejor el año que viene cogemos la calle Méndez Núñez hacia arriba y no entramos en la calle Concepción, en este caso habría que estudiar la salida de las hermandades de su parroquia". Este cambio volvería al recorrido antiguo dejando la calle liberada durante la Semana Santa.

Con respecto a los cambios en los itinerarios de Semana Santa, Luis Alburquerque, responsable de horas e itinerarios del Consejo de Hermandades, señaló que "el 90% de las hermandades repiten horario y los cambios han sido mínimos con respecto a otros años". Mutilados, La Fe y Redención han llevado a cabo pequeñas modificaciones por decisión propia y La Soledad ha tenido que alterar su recorrido por las obras que tienen bloqueada la calle Béjar, por la que entraban en Carrera Oficial. La hermandad tendrá que dar la vuelta llegando a la Palmera, calle Palos, plaza Niña, Esperanza Coronada, La Paz, Murillo, Vázquez López, Gobernador Alonso, Hernán Cortés y Rascón. Aunque el recorrido se ha modificado notablemente, el presidente del Consejo cree que "la hermandad va a salir ganando, recuperando su antiguo itinerario y pasando por la plaza Niña".

¿Qué tiempo hará en Semana Santa?

El responsable de MeteoHuelva, Daniel Zamora, también estuvo presente en la tertulia donde esbozó el tiempo que se espera para los días más esperados. Fue optimista asegurando un clima seco y soleado hasta la jornada del Miércoles Santo, e incluso el Domingo de Ramos se llegarán a alcanzar los 30 grados en Huelva. La Semana Santa parece que va a estar respetada por el tiempo, el más temido por los cofrades, pero el Jueves Santo la inestabilidad reinará en los cielos de la ciudad. "A partir del jueves los modelos metereológicos no se ven con claridad, el anticiclón que va a traer buen tiempo durante los primeros días se disuelve y esto conlleva que se pueda acercar alguna borrasca, pero hasta cinco días antes no lo sabremos con claridad", explica Daniel Zamora.

Aunque el tiempo del Jueves y el Viernes Santo aún no esté claro, los primeros días de la Semana Santa están salvados y las hermandades podrán realizar su estación de penitencia sin impedimentos. Este buen clima vendrá acompañado de una gran afluencia esperada para estos días en Huelva. La colaboradora de Huelva Información, Cinta Ortega, ha contado desde la perspectiva del cofrade de a pie que "veo más ambiente, incluso que antes de la pandemia y muchas hermandades están aumentando la venta de sus papeletas de sitio". El presidente del Consejo afirmó este hecho recalcando que "varias hermandades han vendido más papeletas hasta el pasado lunes que en 2022".

La Semana Santa de Huelva ya se espera con los brazos abiertos. Para los cofrades ya ha llegado el Viernes de Dolores y esperan que el tiempo respete esta semana plena en la que la ciudad se echa a la calle.