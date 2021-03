Antonio González: “A pesar de la merma en las tesorerías las cofradías atienden su obra social”

STÁ al frente del Consejo de Cofradías en un tiempo muy especial provocado por al pandemia. Desde la junta del Consejo están impulsando acciones para que las hermandades mantengan su actividad dentro de sus posibilidades y buscando también recursos económicos para ello.–Se cumple hoy día 14 un año del confinamiento ¿cómo ha afectado a las hermandades?–La verdad es que se han quedado muy dañadas económicamente, ya que sus fuentes de ingresos se han visto muy reducidas, pero hay que decir que en las obras caritativas han echado el resto y han continuado con esa gran labor.–Aquella Semana Santa del 20 se recordará siempre, ¿qué destacaría de ella?–Fue algo terrible, de la noche a la mañana se vinieron abajo todos los proyectos, las ilusiones y las expectativas que todo el mundo tenia. Resultó una cuaresma muy triste.–¿Cuál fue la respuesta de las hermandades a esa situación?–Las juntas de gobierno con sus hermanos mayores al frente son conscientes de la necesidad de ayudar al prójimo en todo momento, la gente necesitada tiene que seguir comiendo y viviendo, el hambre y la necesidad no entiende de pandemias. Así que orgulloso de la respuesta de las hermandades.–¿Qué vienen haciendo ahora, a qué se dirige su obra social?–Nosotros continuamos con nuestra labor, como si de un año normal se tratara, las partidas presupuestarias dedicadas a la labor social siguen estando en su sitio, pero aumentadas. Esa es la grandeza del mundo cofrade, que prefiere dejar de ejecutar un estreno para atender a la gente necesitada. –¿Y el Consejo de Hermandades?–Nosotros también estamos inmersos en ese proyecto, tratando de ayudar a muchas personas pero sobre todo a las hermandades en todo lo que necesiten, buscando nuevos patrocinadores e intentando que los que están continúen con esa ayuda tan necesaria.–Y cómo se vive una Cuaresma en la que se sabe que no habrá procesiones en la calle?–Con ilusión, con fe, con esperanza, con resignación, con dolor, con fuerza... Son muchas las sensaciones que los cofrades exteriorizamos, por eso seguimos trabajando en todo lo que podemos para que todo lo que hagamos ocupe ese vacío tan grande que tenemos en nuestro interior.–El Consejo ha estado trabajando para que la Semana Santa no pasara desapercibida en la calle este año ¿cuál ha sido su interés?–Nosotros hemos procurado en todo momento darle a las hermandades la posibilidad de que pudieran ofrecer algo a sus hermanos y a todos los cofrades de Huelva y hemos luchado por dos eventos con todas nuestras fuerzas. Una la realización del rezo del vía crucis en la calle Méndez Núñez, por medidas de seguridad y el otro el pregón de la Semana Santa de Huelva. Y gracias a Dios y a todas las autoridades correspondientes, los vamos a poder llevar a cabo.–¿Qué es lo que se organizará durante la Semana Santa?–Todo lo que las juntas de gobiernos de las hermandades hayan acordado con sus correspondientes párrocos, les hemos propuesto poner en veneración a sus titulares y que de alguna manera se parezca lo más posible al misterio que representan. Incluso algunos pasos estarán montados como si fueran a salir a la calle. –¿Habrá recorridos especiales en las iglesias en Semana Santa, cómo se va a organizar todo?–Todavía no lo sabemos con seguridad, tenemos un pleno el próximo lunes y allí se decidirán algunas cosas, aunque en todas las Iglesias se podrán contemplar muchísimas cosas.–Contamos con un nuevo obispo en la diócesis, ¿cómo es su relación con el Consejo?–ues como la de un padre con sus hijos, nos aconseja, nos ayuda y nos anima a vivir con fe estos momentos y a seguir evangelizando a través de las hermandades. Me gustaría resaltar la delicadeza, el cariño y la sensibilidad con la que ha tratado a todos los cofrades, a las hermandades y a los que formamos el pleno de hermanos mayores con las decisiones que ha tenido que tomar, ha confiado plenamente en nosotros y nos ha demostrado su pasión, su cariño y su compromiso con la Semana Santa de Huelva. Tremendamente agradecido y orgulloso.–El vía crucis también será muy especial este año, un domingo y tras una intensa semana de cultos.–La responsabilidad y las medidas anticovid, nos han obligado a cambiar la fecha, el día e incluso la manera de hacerlo, pero está todo muy controlado y estoy seguro que este vía crucis va a quedar grabado de una manera muy especial en la historia de la Semana Santa de Huelva. Se ha trabajado muy duro y con mucha responsabilidad para que nadie nos pueda llamar la atención, queremos que todo salga a la perfección, para eso estamos trabajando desde el Consejo y quiero resaltar la labor tan extraordinaria de la junta de gobierno y toda la Hermandad de la Santa Cruz al mismo tiempo que resaltar el apoyo del señor obispo, del señor alcalde, del jefe de la Policía Local y todas las autoridades pertinentes que harán posible vivimos una noche mágica en la calle Méndez Núñez y como no a mi amigo Luis Alburquerque y su magnífico equipo que sin ellos nada saldría igual.–El pregón cambia de escenario, ¿no valora el Consejo mantener este lugar por su mayor aforo?–El Gran Teatro es un sitio emblemático y un marco incomparable para dar el pregón de la Semana Santa, por razones de obras ha habido que cambiarlo a la Casa Colon en su auditorio, vamos a ver cómo resulta este año y habrá tiempo de pensar. Ahora lo que estamos deseando es disfrutar de ese pregón que también será distinto pero que gracias a Dios se va a poder celebrar y afortunadamente será también distinto al año pasado. Seguro que será un gran día. –La falta de actividad en las cofradías, que no haya procesiones, ¿eso afectará al futuro en la nómina de hermanos?–Seguramente si daremos un pasito hacia atrás, pero también cabe la posibilidad de que la gente se anime y haya un revulsivo y la gente acuda a borbotones a las secretarías de las hermandades a apuntarse.–Las bandas y agrupaciones también lamentan esta situación y lo que le podrá afectar, por la marcha que pueda haber, jóvenes que cambien de edad.–Las bandas en Huelva gozan de una salud excelente y esta gente es tremenda. Tienen una moral a prueba de todo, estoy convencido que cuando todo esto acabe la ilusión y las ganas van a poder con todo.–¿Le afectará esto a la juventud en general, a las cuadrillas de costaleros?–No, igual que las bandas las cuadrillas de costaleros en Huelva, están muy consolidadas y los fatigas de los hombres de negro no van a permitir que esto se venga abajo, porque el trato sigue siendo fluido y de casi a diario. Grandes cofrades los costaleros de Huelva, sus músicos y sus nazarenos.–¿Cuándo cree que volveremos a ver un paso en la calle? –A lo mejor a final de este año pudiéramos ver algo, pero te aseguro que todos los cofrades lo que queremos ver es esa lista de fallecido y enfermos a cero, que desaparezcan y que vuelva la normalidad, luego tendremos tiempo de darle gracias a Dios y a su Bendita Madre de la mejor manera que nosotros sabemos.–Lo que tampoco se puede olvidar es la merma en tesorería de las hermandades, ¿cómo les está afectando la falta de ingresos?–Si fuéramos empresas, seguramente habríamos desaparecidos porque estaríamos en quiebra, pero tenemos tanta fe y confiamos tanto en Ellos que siempre encontramos la ayuda necesaria. Esa mano tendida que nos permite poder tirar para adelante, siguen habiendo personas al frente de instituciones, empresas, etc., que tienen un gran corazón y eso nos da un respiro muy importante. El señor alcalde y todo el equipo de gobierno tienen mucho que ver en esto.–En este tiempo también se continúa presentando estrenos.–Qué magnífica salud tiene la Semana Santa de Huelva, nunca hasta hace unos años se habían conocido tantos proyectos y tan importantes en el mundo de la Semana Santa tres pasos, dos mantos, dos sayas, túnicas, varales y candelerías de plata etc. Y todo eso después de cuadrar el presupuesto para obras de caridad, chapeau por los hermanos mayores y sus juntas. Enhorabuena.–A pesar de todo la actividad ha descendido mucho, ¿cómo les afecta a los artesanos vinculado con las cofradía esta situación?–Más de cien mil familias viven de la Semana Santa en Andalucía, evidentemente han descendido los encargos, pero seguro que ya muy pronto volveremos a ponernos al día y atosigaremos a los artesanos con nuestros encargos. Ojalá sea pronto.–En este año que no hay exceso de actividad, ¿cómo es que no se ha cerrado la renovación de los estatutos?–Hemos creído que no era el momento para hacerlo, seguramente en este año lo retomaremos.–Aunque no hay actividad habitual, la junta del Consejo sigue trabajando, ¿cuáles son sus proyectos a medio y largo plazo?–De momento poder realizar todo lo que hemos pensado para este año y esperar a ver si la situación se normaliza para acometer grandes proyectos.–La junta que preside tiene ampliado por la situación de la pandemia su mandato hasta después de junio, ¿qué va a ocurrir entonces?–Una vez que pase esta Semana Santa abordaremos esta situación en el pleno de hermanos mayores y tomaremos entre todos la mejor decisión para la Semana Santa.–¿Piensa continúa al frente del organismo cofrade?–Esa es la intención, entiendo que la situación tan delicada no es para marcharse sino intentar aprotar para solucionar una situación tan difícil pro la que estamos viviendo. Eso se lo plantearé a los hermanos mayores que serán quienes decidan.–¿Cómo espera vivir esta Semana Santa?–Con ilusión y ganas de participar en todo lo que pueda y seguir ayudando a quien me lo pida o necesite.