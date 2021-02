Alfonso C. Ortega Vizcaya

Esta semana falleció en nuestra ciudad, después de una larga enfermedad, Alfonso Carlos Ortega Vizcaya. Cofrade que desempeñó un papel muy importante en la Unión de Cofradías de la Semana Santa de Huelva.

Hermano de la Hermandad del Santo Entierro, llegó a la Unión como vocal en 1978 y el 9 de febrero de 1981 accede al cargo de presidente, en el que estuvo durante dos mandatos, hasta el 24 de junio de 1985.

La etapa de Alfonso C. Ortega al frente de la Unión de Cofradías viene a coincidir con un periodo nada fácil para las hermandades, cuando las mismas se adaptan a la nueva situación democrática del país. Una etapa llena de esperanza pero igualmente difícil, pues en aquel momento la mayoría de la sociedad pensaba que las cofradías desaparecerían o en el mejor de los casos languidecerían.

Alfonso C. Ortega lidera con las hermandades desde la Unión de Cofradías un momento en el que, con los escasos recursos que se disponían, había que sacar las cofradías adelante, pero además hacerlas fuertes y mirar con ilusión al futuro. Es cuando no se escatiman esfuerzos, aunque las hermandades no disponían de grandes recursos económicos.

A cofrades como Alfonso se les debe el esfuerzo por mantener y legar la Semana Santa que hoy día disfrutamos, la que tiene los pasos con cuadrillas de costaleros dobladas, la de las calles atestadas, la de las casas de hermandades... Todo esto empezó en aquella época, aunque parezca muy lejana.

Por eso recuerdo a quien fuera también en ese mismo periodo de tiempo hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, el que estuvo al frente de la gestora de la hermandad en los años 1992 y 1993, en la antesala a la vuelta a la ermita de la Soledad, en la que participó activamente, y fue pregonero de su hermandad.

Alfonso era también un onubense comprometido con su ciudad, concejal del Ayuntamiento de Huelva por Alianza Popular, asesor fiscal, estuvo al frente de empresas y de su propia gestoría. También tuvo su participación en los medios de comunicación en Onda Marismeña, llevó un programa propio de Semana Santa y de música clásica de la que era un gran apasionado.

Alfonso merece el recuerdo de todos y, en especial de los cofrades, que hoy disfrutamos de una gran Semana Santa que tiene sus primeros pasos en aquella Unión de Cofradías.

Descansa en paz, amigo.