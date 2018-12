El vestuario del Recre recibe el plan de rescate del Ayuntamiento "con mucho optimismo"

El entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, se ha mostrado hoy "optimista" ante el nuevo futuro que se abre para el Decano con el plan de rescate planteado por el Ayuntamiento. El técnico ha declarado que le parece "muy bien que por fin se resuelva, aunque no entro en las formas que se puedan buscar para resolver un gran problema que tiene nuestro club. He dicho muchas veces que tenía fe en que se iba a resolver porque se hizo una apuesta muy fuerte muy clara desde un principio por un pago que se hizo y este club debe tener un futuro por la gran afición y la gran ciudad. Es necesario que por fin todo se solvente".

El anuncio desvelado por Huelva Información de un pleno extraordinario el próximo 27 de diciembre para aprobar un rescate de 3,8 millones de euros "te da tranquilidad saber que se puede resolver. Si todo se da, todo aumentará y el equipo tendrá una tranquilidad que no tuvo en los últimos meses. Se hace muy complicado entrenar y competir en una situación normal por mucho que la gente crea. Trabajas durante la semana para competir el domingo y cuando llega te falta algo". Ha destacado que "siempre hemos tenido fe en que se podría resolver".

Sobre los movimientos de jugadores en las últimas semanas y la posibilidad de que se marchasen futbolistas por los impagos no ha podido precisar si habrá alguna salida porque "no soy futurólogo y no sé qué ocurrirá porque no tengo el poder de decidir. Si lo tienes sabes que no van a salir pero cuando no lo tienes pues abres una puerta que ojalá nadie coja. Esperemos que no tengamos problemas". Considera que el anuncio del plan de rescate debe ser suficiente para que "se resuelva todo".

El vestuario ha recibido la noticia de Huelva Información "con optimismo porque hay una solución clara y lo que hemos dicho siempre, que es un club muy importante que tenía un problema que resolver de verdad y no a medias. Hay bastante optimismo". Tras las últimas semanas de movilizaciones de los jugadores, el técnico considera que ante el Recreativo de Granada "creo que no la habrá. Siempre apoyo a mi vestuario, pero intentaría que se entendiera que hay una solución sobre la mesa y no es el momento adecuado. Si entienden que deben hacerlo los respaldaría, pero creo que debemos estar tranquilos y dar una imagen acorde al club". Lo que sí tiene muy claro es que "ganar sería el mejor final para una gran semana".

Salmerón se ha mostrado comprensivo con quienes puedan no estar acuerdo con el plan de rescate, si bien ha defendido que "el Recre es un club muy importante para la ciudad, que genera y da mucho más a la ciudad. Es una cuestión de economía. Si no tienes un club como este y puedes estar en Segunda A no es bueno para la ciudad en ningún sentido. Puedo hablar de Almería que es mi ciudad y se nota en la calle. El club da la ciudad muchas cosas que a veces no vemos". "Ojalá las cosas se hagan bien a partir de ahora y se pongan los cimientos para estar en superior categoría", ha añadido.