Un triunfo para la redención

Si algo tiene de bueno, o de malo, el fútbol es que no hay estados permanentes. Cada fin de semana, en ocasiones menos, hay una nueva oportunidad. Por eso el Recreativo parece vivir en un estado de preocupación continuo, porque ya ha pasado casi un mes de su último partido, con el agravante de que ese partido dejó el regusto amargo de la derrota en Tamaraceite, más gravosa por ser en el último minuto.Aunque lo que realmente irritó al recreativismo fue que el Recreativo en aquel partido cumplió con lo previsto en la primera media, zarandeó a su rival y lo tuvo contra las cuerdas, pero se achicó, pecó de cobarde y lo terminó pagando. Ahí radica el enfado de la afición, que el Decano se ha terminado camuflando en la Segunda División B y ahora hasta un equipo de barrio, con todos los respetos, desnuda sus vergüenzas.

Esta claro, y ha quedado comprobado, que el Recre no va a ganar con el escudo, pero lo que el significa el Decano debe servir para que no sea un equipo más dentro de la categoría. Los tópicos solo sirven para justificar la falta de rendimiento de un equipo que tiene una plantilla que, sobre el papel, debería dar mucho más. “En Segunda División B no se puede jugar al fútbol” se dice, y lo peor es que hay hasta quien se lo cree.

El Recre tiene potencial de sobra para buscar la victoria ocupándose, pero sin preocuparse del rival. Media liga se ha pasado y todavía el aficionado no ha podido ver sobre el verde a Chuli, Quiles, Seth, José Carlos y Alexander a la vez, como si juntar a los buenos fuera el primer paso hacia la derrota.

El cambio de tendencia que busca el Recre tiene en el horizonte a un Sanluqueño que secunda al Algeciras en el capítulo de sorpresas. El Decano no podrá contar con Moha Traoré ni con Alberto Martín, el resto parece estar disponible, aunque Claudio ha mantenido en secreto y bajo llave su planteamiento. El técnico pidió perdón tras sus declaraciones para focalizar todas las fuerzas en el partido. La victoria se perfila como el único remedio para los males que han azotado al Recre últimamente, aunque la afición volverá a quedarse fuera, por lo que la reconciliación no será completa.