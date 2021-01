El Recreativo ha conseguido una victoria sanadora ante el Atlético Sanluqueño en un partido en el que mereció ganar y lo hizo. Lo hizo de la mejor forma posible para la autoestima, en el último minuto. Lo que dejan claro los noventa minutos ante el cuadro gaditano es que el potencial de la plantilla del Decano es infinitamente superior a la de su rival, por mucho que la clasificación diga, por el momento, lo contrario. Salvo los primeros compases del encuentro y una jugada aislada en la segunda parte, el Recre fue el total dominador del choque y los hombres con talento del Decano dieron un paso adelante para relanzar al cuadro albiazul.

El regreso del Recreativo a la competición, un mes después y por vez primera, llegó con una alineación inédita y, hasta cierto punto, sorprendente. A las ausencias en la convocatoria de Jesús Valentín y José Antonio González hubo que sumar las suplencias de Diego Jiménez y Alexander, lo que supuso, por ejemplo, el retorno de Morcillo, una vuelta después, y el debut como titular de Chuli en la presente campaña.

El inicio del partido no fue el deseado, el Recre no se encontró cómodo ante un Atlético Sanluqueño que, pese a no tener demasiada velocidad para ir al espacio, sí que encontró la espalda a la defensa albiazul, en parte por la mala temporización y coordinación de los integrantes de la línea defensiva albiazul en el primer tramo de partido. Apenas habían transcurrido cinco minutos de partido cuando Marcos Torres ganó línea de fondo y puso un pase a la frontal del área de meta que remató Álex Geijo, cruzándose providencialmente Matheus Santana para dejar un gol cantado en un susto. No tardó el Atlético Sanluqueño en volver a poner en jaque a la defensa albiazul, esta vez por banda derecha. Arasa ganó la espalda de Morcillo y David Alfonso para penetrar por el vértice derecho del área, pero su disparo se le marchó demasiado cruzado.

El Decano pareció entender el mensaje de los gaditanos y comenzó a dominar territorialmente. Dani Molina se fijó por delante de la defensa, Matheus Santana aportó recorrido y José Carlos puso la calidad. Entonces Seth se apuntó los duelos individuales y la inteligencia de Chuli le hizo ganar segundas jugadas y desordenar la zaga sanluqueña. El Atlético Sanluqueño tuvo que bajar sus líneas hasta prácticamente instalarse en su área y el Recre se dedicó a buscar las vías de acceso a la meta de Isma Gil. Lo intentó Yaimil Medina tras partir desde la banda izquierda y ganar zona de disparo, pero su tiro se fue cerca del poste del meta del cuadro sanluqueño. Lo cierto es que, a pesar de la mejoría albiazul, el portero visitante solo tuvo que presentar sus manos a un remate, blando, de Chuli a un centro desde la izquierda. Sin goles se llegó al tiempo de descanso.

La segunda mitad comenzó con la misma dinámica que terminó el primer acto. El Recre dominaba territorialmente y merodeaba las inmediaciones del área gaditana. El Atlético Sanluqueño quiso bajarle revoluciones al partido y comenzó a parar el choque con muchas faltas, pero el Decano no sacó rentabilidad al balón parado. Sí que lo hizo a una acción por banda izquierda en la que David Alfonso sacó un centro desde línea de fondo que entre Javi Barrio y Chuli rozaron para que Yaimil Medina rematase sin oposición al fondo de las mallas, pero el colegiado anuló el tanto del venezolano por una inexistente falta en el duelo previo al remate.

Llegado el ecuador del segundo acto, Claudio movió el banquillo con un triple cambio con el que introdujo en el terreno de juego a Fran, Quiles y Sillero por Matheus Santana, José Carlos y Yaimil Medina. Sin embargo, fue Álex Geijo el que tuvo la opción más clara de lo que iba de partido para romper el empate, el hispano suizo se plantó mano a mano ante Nauzet, que se hizo gigante una vez más para mantener el empate. Con la opción del sanluqueño volvió a actuar Claudio, que le dio entrada a Szymanowski como falso lateral zurdo por David Alfonso y a Víctor Barroso, que relevó a Chuli.

Lo cierto es que el Recre necesitó algo de tiempo para asentarse tras los cambios, pero luego sometió al Atlético Sanluqueño, aunque sin demasiada profundidad. Poco a poco fue saliendo el talento del Decano para romper la muralla del cuadro gaditano, aunque el tiempo se agotaba y el marcador permanecía inalterable. Rondaba el final del tiempo reglamentario cuando Quiles lo intentó con un latigazo desde 25 metros que obligó a Isma Gil a enviar el balón a córner. Del saque de esquina llegó el gol. Víctor la puso al primer palo, peinó Leal y el balón quedó muerto para que la fe de Seth la empujara con el alma al fondo de las mallas. Tuvo que sufrir unos segundos aún el Recre, pero el final del partido liberó a un equipo que convirtió toda su preocupación en liberación y esperanza al término del choque y que afronta el duelo ante el Algeciras con la opción real de engancharse a la pelea por todo.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera, Leal, Morcillo, David Alfonso (Szymanowski, 75'); Dani Molina; José Carlos (Quiles, 68'), Matheus Santana (Fran, 68'), Yaimil Medina (Sillero, 68'); Seth y Chuli (Víctor Barroso, 75').

Atlético Sanluqueño: Isma Gil; Edu Oriol (Guille Campos, 82'), Javi Barrio, José Romero, Juanmi Carrión; Arasa, Kevin Bautista, Facu Ballardo (Theo García, 72'), Marcos Torres (Ale de Rueda, 72'); Geijo y Cervero (Marc Caballé, 44').

Goles: No hubo.

Árbitro: Busquets Ferrer (C. Balear). Amonestó a los locales Matheus Santana, Quiles, Javi Barrio, Dani Molina y Seth y a los visitantes Juanmi Carrión, Álex Geijo, Marcos Torres, Kevin Bautista y Marc Caballé.

Incidencias: Encuentro disputado sin público en el Nuevo Colombino.