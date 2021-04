Otro ridículo para sellar el descenso (2-1)

Hay formas y formas de perder. Desde luego ninguno de los escenarios posibles en el pasado mes de agosto hacía presagiar que el recreativista iba a sufrir esta vergüenza por culpa de un equipo que no le representa y que va a terminar la temporada arrastrando el escudo para ser el peor de los peores. El Recreativo inició el partido en el Francisco Artés Carrasco ante un Lorca Deportiva que ya sabía que, hiciera lo que hiciera, se había quedado sin opciones de poder salvar la categoría. Un añadido más para un equipo con un escaso potencial defensivo, con serios problemas ofensivos y defensivos y que es uno de los peores locales del fútbol nacional.

Pues nada de eso fue suficiente para que el Recreativo lograse un triunfo que le sirviera para cambiar la dinámica y seguir con vida. Y es que esta plantilla hace tiempo que bajo los brazos. La permanencia se había complicado en lo estadístico, pero con las matemáticas suspendidas para poder aspirar a algo había que aprobar religión, y estos futbolistas también van cortitos de fe porque nunca creyeron. No creyeron en meterse entre los tres primeros, no creyeron en meterse en la Pro y no han creído en salvar las categorías. Dice mucho más que un equipo que se está jugando la vida ante otro ya condenado se marche derrotado y sin ver una sola cartulina amarilla, ni patadas...

Ya por vender no se puede vender ni la excusa de bloqueo mental, de la dinámica negativa ni de otros muchos cuentos chinos. Para colmo cada cambio de entrenador ha sido un paso más a la oscuridad. Claudio tenía números de permanencia, Calle empeoró al valenciano y Pouso se ha coronado con cuatro derrotas consecutivas. Lo ideal es que el Recreativo no compita más, pero si lo hace no es ninguna tontería que debe hacerlo pensando en el futuro y con los canteranos que de verdad sientan que ponerse la camiseta del club más antiguo del país es un privilegio, y no un castigo. Esa sería la única forma de salvaguardar el poco sentimiento de pertenencia que tienen los más de 8.000 socios del club que, aparte de tener que seguir a su equipo desde la distancia por culpa de la maldita pandemia, van a tener que soportar este deshonor sabiendo que dentro de tres meses no quedará prácticamente nadie en el verde, pero ellos se quedarán.

Cuando no se tiene alma dan igual los sistemas, los planteamientos y los protagonistas, pero puestos a hablar de 'fútbol', por llamarlo de alguna manera, Pouso optó por darle continuidad al once que partió desde el inicio el pasado fin de semana ante el Recreativo Granada. El Decano empezó bien, los albiazules forzaron varios saques de esquina ante un Lorca que, con todos los respetos, tenía un nivel defensivo cercano al del Marino. El Recre generó peligro y no tardó demasiado poner el partido en el lugar que quería y necesitaba porque un pase de José Antonio a Quiles lo convirtió el onubense en el 0-1 tras conducir y sacarse un disparo desde la frontal ajustado a la base del poste de Iván Martínez.

No hacía falta ser ningún entendido para presagiar que el partido, a poco que el Recre supiera leyerlo, iba a ser un paseo porque el Lorca se ha caracterizado por tener muchas complicaciones para ver portería, a lo que había que sumar su fragilidad defensiva. De hecho, el Recre dejó de tener tanta fluidez en ataque, pero acumuló un par de llegadas más con peligro, como un disparo de Dani Molina desde el perfil derecho del área que se le marchó cerca del palo por no terminar de cogerle la rosca hacia dentro o como una buena acción combinativa que concluyó con un pase de Quiles al espacio a José Antonio González, que consumió todo el tiempo de ventaja que tenía para terminar sacándose un remate que se marchó a córner tras dar en un defensa. Pero esta temporada el Recre la lectura de partido la ha llevado regular, nada más.

Pasada la media hora el Lorca, que no había pasado de medio campo con claridad, encontró una vía de acceso en la banda derecha de su ataque. Alexander dejó de ayudar a David Alfonso y el canterano empezó a sufrir. De todas formas no necesitó mucho el cuadro lorquino para empatar. Un centro desde la derecha lo cazó Carrasco, principal y casi único peligro para el Recreativo, para volver a nivelar el encuentro. El Lorca, que estaba entregado, vio una ocasión de desquitarse y a partir de ese momento se propuso aprovecharla, cambiando por completo el escenario del choque. Lo intentó un minuto después Cellou con un disparo desde la frontal que se marchó alto, mientras que el Recre se encomendaba a la superioridad técnica de Quiles, al que poco más se le puede reclamar porque todo el peligro real del Decano pasa por él.

La sensación al descanso es que el Recreativo apretando el acelerador debería terminar ganándole la carrera al Lorca en el segundo tiempo. Pouso movió el banquillo y dejó a Chuli en la caseta para dar entrada a Seth. El segundo tiempo empezó frío, con Quiles nuevamente como referente y canalizador del juego ofensivo. Pero el partido se terminó de poner feo cuando el Lorca volvió a percutir por banda derecha para que Dani Vega le dejase el balón a Marcos Gondra en la frontal. El disparo del centrocampista local se topó por el camino con Diego Jiménez y con otro roce entre Carrasco y Leal. En definitiva, varios cambios en su trayecto que despistaron a Nauzet y colocaron el 2-1 en el marcador.

El gol del Lorca obligaba al Recreativo a lanzarse a la desesperada, pero las ocasiones que llegaron lo hicieron más por las carencias defensivas de los locales que por el empuje y acierto de los recreativistas. Mediada la segunda mitad Cera obligó a Iván Martínez a meter la mano y desviar a córner tras rematar un centro de Dani Molina. Por no tener, el Recre no tuvo ni suerte porque poco después Víctor Barroso estrelló un libre directo en el larguero. Quiles volvió a intentarlo con otro cabezazo desde el punto de penalti que atajó el meta local.

Los locales empezaron también a encontrar espacios y se estiraron ya sin la presión de tener que cosechar un buen resultado por necesidades clasificatorias. Diego Peláez ensayó un disparo desde la frontal que se marchó cerca del palo de Nauzet. El meta canario mantuvo al Recre en el partido poco después con una mano prodigiosa a remate de Gondra, aunque justo un minuto antes Diego Jiménez había cabeceado una segunda jugada tras un saque de esquina y también se había encontrado con el larguero.

Los últimos minutos fueron un quiero y no puedo del Recreativo, que lo intentó más por inercia que por creencia y que sella su descenso virtual a la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que con los resultados que se han dado en el resto de encuentros el Decano ve la permanencia a siete puntos, cuando solo quedan doce en juego.

Ficha técnica:

Lorca Deportiva: Iván Martínez; David Ardil (Andrés, 88'), Robert Costa, Galiano, Sergio Rodríguez; Serrano, Gondra; Dani Vega, Diego Peláez (Emilio Iglesias, 82'), Cellou (Britos, 59'); Carrasco (Coyette, 88').

Recreativo: Nauzet; Cera, Leal, Diego Jiménez, David Alfonso (Luis Madrigal, 64'); Fran (Sillero, 71'), Dani Molina; Quiles, José Antonio González (Moyano, 71'), Alexander (Víctor Barroso, m. 64); y Chuli (Seth, 46').

Goles: 0-1 (9') Quiles; 1-1 (30') Carrasco; 2-1 (57') Gondra.

Árbitro: Rodríguez Recio (Comité Territorial Madrileño). Amonestó a los locales Galiano y David Ardil y al visitante Yamaguchi, en el banquillo.

Incidencias: Encuentro disputado en el Francisco Artés Carrasco de Lorca.