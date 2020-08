Una reválida para Gerard Vergé

A Gerard Vergé le espera otro verano lleno de incertidumbre. El joven mediapunta catalán desembarcó el pasado verano a prueba en Huelva y terminó ganándose la confianza de Alberto Monteagudo, que le reclutó para la primera plantilla albiazul, a pesar de tener licencia con el filial. Vergé fue un habitual en las alineaciones de Monteagudo, pero su rendimiento fue irregular y su trayectoria estuvo marcada por algunos errores puntuales que terminaron siendo muy castigados por los rivales.

Con Claudio Barragán la situación para Gerard fue completamente diferente. El preparador valenciano no contó con él en los cuatro encuentros que dirigió, en los que no sumó ningún minuto. A pesar de ello, el futbolista catalán, al que le resta un año de contrato, ha iniciado la pretemporada como uno más y su objetivo es convencer al entrenador para seguir manteniendo un papel activo dentro de la plantilla.

La principal baza del centrocampista ofensivo es que ocupa plaza de sub 23, por lo que el Recreativo no tendrá problema para tramitar su licencia, ya que el Decano puede hacer un máximo de seis fichas sub 23 con el primer equipo, pero puede hacer todas las que quiera con el filial (hasta 25, obviamente). Eso sí, parece que Gerard tendrá una durísima y elevada competencia, ya que tendrá que robarle minutos a primeros espadas de la plantilla, como José Carlos o Quiles, una empresa que no parece nada fácil viendo el peso específico de ambos en el plantel.

Además, el Recre ha conseguido gestionar a la perfección la incorporación de jugadores sub 23 de nivel en un mercado que no se antojaba nada fácil por la mucha competencia que habrá en Segunda B para alcanzar la Segunda B Pro, en la que todos los clubes profesionales quieren meter a sus filiales. Al renovado Ponce y Fran, que ya demostraron en la pasada campaña tener nivel para poder ayudar cuando se recurra a ellos, hay que sumar las contrataciones de jugadores como Yaimil Medina, Matheus Santana o el meta Yamaguchi, todos ellos con experiencia en Segunda B e, incluso, categorías superiores. A todos ellos habrá que sumar a Seth Airam, el delantero canario que desembarcará en Huelva en las próximas horas en calidad de cedido por el Cádiz, tal y como adelantó Huelva Información.

Todos estos movimientos obligarán a Gerard Vergé a sacar a relucir todo su potencial para tratar de convencer a Claudio de que su continuidad en la plantilla puede darle alternativas cuando se inicie la competición en el próximo mes de octubre.