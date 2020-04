El extraño caso de Gerard Vergé

Gerard Vergé Ramal (17 de febrero de 1998) está viviendo una temporada cuando menos atípica en el Recreativo de Huelva. El jugador nacido hace 22 años en La Sénia (Tarragona) llegó al Decano a prueba durante la pretemporada, y sus buenas actuaciones (destacó en Lepe en el Trofeo de La Bella marcando un gol al San Roque), su calidad y su juventud convencieron al club, que apostó por este jugador sub23 formado en el Nástic de Tarragona y que ha militado también en el Almudevar, Monzón y Rapitenca.

Con el conjunto albiazul ha disputado en la Liga 18 partidos, 14 como titular, aunque sólo dos completos: en casa ante el Cartagena (0-1) y en la visita al Sevilla Atlético (1-3), sumando 974 minutos, 4 tarjetas amarillas y un gol (en casa ante el Recreativo Granada, con derrota por 1-2). En la Copa jugó dos encuentros, ambos saliendo desde el banquillo, con 49 minutos ante el Fuenlabrada y 22 ante Osasuna. En total, 1.045 minutos con el Recre.

El tarraconense comenzó siendo el jugador más joven de la plantilla (luego fue 'superado' en el mercado de invierno por Kleandro) y ha sido el jugador más sustituido en las 28 jornadas de Liga.

Durante su presentación comentó que podía jugar en ambas bandas, pero donde más a gusto se encontraba era de mediapunta, una posición en la que hay mucha competencia en la plantilla albiazul. Alberto Monteagudo confió en jugadores veteranos para su proyecto, y contra todo pronóstico Gerard se ganó un hueco en el once inicial desde la primera jornada.

Fue titular en cinco de los seis primeros partidos del Recre, aunque casi siempre siendo el primer cambio del equipo, y recuperó un puesto en el once en las jornadas 8, 10 y 11. Tras la derrota ante el Granada B fue uno de los sacrificados por el técnico y Gerard estuvo tres jornadas sin pisar el terreno de juego.

Monteagudo no contó con él en sus últimos encuentros y con Claudio no se ha estrenado

Monteagudo volvió a sorprender alineándole en el once de salida ante el Sevilla Atlético, cuando el Decano llevaba una racha de ocho encuentros sin ganar y el técnico se jugaba el puesto. La victoria por 1-3 la mantuvo en el equipo ante el Cádiz B y el Algeciras. Continuó 'como el Guadiana', apareciendo y desapareciendo; así, no jugó en la jornada 19; luego fue titular ante San Fernando (derrota 1-3) y en Talavera (victoria 0-1); pasó al banquillo ante el Villarrobledo y volvió al once inicial la jornada siguiente (la 23) en Murcia ante el UCAM (derrota por 1-0). Ese 2 de febrero fue su último partido como recreativista.

A partir de ahí ha desaparecido. Monteagudo no contó con él en sus dos últimos partidos como entrenador del Recreativo, y la llegada de Claudio Barragán no le ha ayudado, ya que no ha disputado ni un minuto tras el cambio de técnico.

Gerard tiene contrato para la próxima temporada, en la que seguirá ocupando ficha de sub23.