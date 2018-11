El sueño de Víctor Barroso, un niño criado en la Ciudad Deportiva albiazul

Sólo entiende de golazos. Cuando Víctor Barroso marca saca los pañuelos a pasear. El canterano del Recre, que ha firmado los dos mejores tantos de la temporada, compartió mesa y debate en la Tertulia Deportiva de Huelva Información con el presidente del Krypteia Capital Huelva, Enrique Escalante. Alrededor de la buena mesa del restaurante Ciquitrake analizaron la situación deportiva que rodea a ambos clubes.

En el Recre las miras están puestas “al 100 por 100 en el Melilla, que sabemos que va a ser el partido más duro de los que hemos tenido hasta ahora en casa”. Bromea con su acierto goleador porque “la verdad es que las dos que he enganchado han sido buenas, pero el domingo como si tiene que ser de rebote lo importante son los puntos”. El duelo contra los norteafricanos “nos puede permitir dar un golpe sobre la mesa”. Ese salto cualitativo del que habla Barroso colocaría al Decano “donde queremos estar”. El canterano es claro en su opinión. Este Recre “tiene plantilla para estar entre los cuatro primeros y debe ser nuestro objetivo esta temporada”. A nivel particular la temporada alterna le ha dado momentos brillantes como sus dos golazos con otros menos destacados. Tras su gol al Don Benito fue perdiendo protagonismo hasta su irrupción de nuevo en las últimas semanas. Lo asume “con normalidad porque hay mucha calidad en la plantilla y es difícil”. Su último tanto de falta provocó alguna broma en redes sociales de excompañeros como Lazo. Con el gaditano “nos quedábamos tirando faltas después de los entrenamientos la temporada pasada y alguna vez le pintaba la cara”.

El domingo espera “uno de los mejores equipo de la categoría”. A diferencia de las últimas campañas, “este Melilla se asocia más para tener la pelota mientras los años atrás era más directo, más aguerrido”. Para contrarrestarlo “nos tocará estar muy encima de ellos, ahogarlos para que no puedan respirar y quitarles la pelota”. Un elemento a tener en cuenta será el terreno de juego. Es un quebradero de cabeza que persigue a los albiazules. Barroso insistió en que “nos perjudica mucho porque no podemos trabajar igual ni preparar los partidos de la misma forma. Hay que dar tres toques para controlar un balón, con lo que ello perjudica. Por suerte el campo 1 de la Ciudad Deportiva ya está mejor, pero al estadio y el 2 les queda”.

Víctor Barroso apura el tiempo que le deja el fútbol para “terminar magisterio”. El canterano tiene claro que “el fútbol no es para siempre, por lo que tengo que aprovechar la oportunidad que me da para prepararme el futuro”. Escalante aplaude una postura que en el Krypteia Capital Huelva “conocemos muy bien porque muchos de nuestros jugadores son universitarios”. De hechó confesó que “una ventaja que tenemos a la hora de fichar a jugadores es que al ser capital de provincia y tener universidad les podemos ofrecer la oportunidad de seguir sus estudios aquí mientras juegan, lo que nos hace más atractivos que otros clubes que puedan pagar más”. En el Recre los problemas están a la orden del día. Aunque Víctor Barroso defiende que “nosotros estamos centrados en lo deportivo”, si bien reconoce que “todo suma y resta” porque “al final terminas hablando de otras cosas”. El onubense confesó que el pasado viernes “hubo una reunión de los capitanes con el alcalde en la que les aseguró que sabríamos algo a finales de esta semana”. “Estamos deseando recibir alguna noticia buena”, señaló.

Al canterano le está tocando vivir “la etapa más dura del Recre”. Entró con 8 años en la entidad, formó parte de la generación que inauguró la Ciudad Deportiva, lleva 13 defendiendo el escudo y no se ve “con otra camiseta”. Descarta como posibilidad “irme de aquí” si bien “es duro ver a los compañeros en el día a día tan difícil que tienen porque al final ser de la tierra y estar en tu casa lo hace más llevadero”. Lo que tiene muy claro es que “veré al Recre salir del pozo. Ojalá sea conmigo en el césped y si no puede ser me tocará disfrutarlo en la grada”. Sobre ese futuro que alberga para el club defiende que “tenemos muchos problemas, pero estamos mejor que hace dos años cuando llegué al primer equipo”.