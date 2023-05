Más de 2.000 recreativistas acompañarán al Decano en la final de Cáceres

No podía ser de otra forma. Como viene siendo habitual durante toda la temporada, el Recreativo no estará solo en su visita Cáceres. En total se espera que unos 2.000 aficionados pongan rumbo desde tierras onubenses para presenciar el partido de ida que enfrentará al Recreativo de Huelva con el Cacereño el próximo domingo, día 4. Un encuentro que podría ser decisivo para las esperanzas de ascenso a Primera Federación, ya que, en caso de empate se descartaría la opción de los penaltis, beneficiando al Decano por su clasificación liguera.

Tras derrotar a la Gimnastica Segoviana en semifinales, el Recreativo tiene ahora las miras puestas en asaltar el estadio Príncipe Felipe de Cáceres, que ya está dispuesto con un aforo habitual de 7.000 asientos y una grada supletoria que permitirá aumentar esta cifra en unas 2.000 localidades más. Precisamente este será el número de entradas que desde el club cacereño harán llegar hasta Huelva en fechas que están aún por conocer y que permitirá a los recreativistas copar hasta un cuarto del campo.

Lo que sí se ha podido saber en las últimas horas es que dichas entradas tendrán un precio único de 20 euros y que podrán adquirirse únicamente de forma presencial en las taquillas y através de pago en efectivo.

Pendientes de recuperar efectivos

Para la cita del domingo, el Decano continúa cuidando a todos sus efectivos y tratando de recuperar a aquellos que han sufrido algún percance en las últimas horas. Acerca de los lesionados, en la enfermería se encuentran actualmente el delantero argentino Pablo Caballero y el pivote Josiel Núñez.

De confirmarse, el máximo goleador del Recre sería una de las bajas más sensibles con las que el equipo debería enfrentar al menos el partido de ida del play-off. Aquejado de una lesión muscular como consecuencia de un encontronazo en el partido de vuelta contra la Segoviana, Caballero se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas médicas que podrían confirmar o descartar los peores augurios.

Por su parte, el centrocampista panameño sigue siendo la gran incognita para la fase final. Núñez se marchó lesionado en el último partido de liga, ante el UCAM, y ante la Gimnástica Segoviana no se le quiso forzar para que no se repitiese este episodio. Desde el club no se han querido pronunciar y su evolución marcará su disponibilidad final.

Fecha confirmada para la vuelta

En cuanto al partido de vuelta en el Nuevo Colombino ya se conoce la fecha y los horarios definitivos. Según ha hecho público el Club a través de sus redes sociales, el partido en el que se decidirá el futuro del equipo la próxima temporada, será el próximo domingo 11 de junio a las 20:00.

La plantilla confía en haber logrado una importante renta en Cáceres que le de estabilidad y tranquilidad para esta fecha crucial y, sobre todo, en recuperar a todos sus efectivos. El apoyo de la grada ya lo tiene garantizado.