Alberto Gallego: "Finalizar en gol es nuestra asignatura pendiente"

El técnico albiazul, Alberto Gallego, no duda de su plantilla y sabe que el próximo domingo dará su mejor versión en el Nuevo Colombino frente al Antoniano a las 17:00. El Recreativo ha vuelto ha recuperar las buenas sensaciones que mostró a comienzos de temporada.

El entrenador del Decano afirmó que "el equipo llega con mucha confianza, con ganas de que llegue el partido. Están recuperándose porque queremos llegar en buena forma el domingo". "Necesitamos la continuidad de partidos, estamos mejorando muchos aspectos pero el equipo dio una sensación muy sólida y contundente. Generamos muchas ocasiones, finalizar en gol es nuestra cuenta pendiente últimamente. Es un tema también de confianza, los jugadores cada vez lo tienen más claro", comentó.

En cuanto a los titulares y suplentes apuntó que "todos están aportando, cuando les toca jugar responden y cuando no ayudan al equipo. En los entrenamientos no afloja ninguno y eso hace que en el campo no se note la diferencia". La asignatura pendiente del Recreativo es marcar goles, "tenemos que intentar marcar el máximo número de goles posible. El Antoniano no viene ganando y presenta problemas, entrenador nuevo... Es difícil conocer lo que nos van a plantear. Nuestro mensaje a la plantilla es que debemos de ir a por más en cada partido".

En cuanto al rival, "nuestra idea es salir fuertes, intuyo que el Antoniano va a venir a encerrarse. Lo positivo es que estarán lejos de nuestra portería pero lo negativo es que acumulan muchos jugadores en menos espacio. Vamos a necesitar muchísima movilidad, con un ritmo alto para crear los espacios entre líneas y en alturas".

El Utrera sigue sin pinchar y aguantándole el pulso al Decano, "eso está ahí pero dependemos de nosotros mismos, no hay mayor motivación que jugar en el Colombino y conseguir la victoria". En el último partido ante el Ciudad de Lucena "hicimos algo diferente, con la disposición del 3-5-2. El equipo se sintió muy cómodo, robamos muchos balones y les hicimos mucho daño".

Alberto Gallego pidió el apoyo de la afición, "sigo insistiendo en que todos los puntos valen lo mismo. Animo a quien tenga la oportunidad de venir a apoyarnos lo haga, los necesitamos". "Vamos a apostar por lo nuestro pero yo necesito saber lo máximo del rival. Que los jugadores tengan toda la información para no encontrarnos con sorpresas", concluyó.