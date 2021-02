El Recreativo puede olvidarse de la Segunda B Pro, solo un milagro permitiría al Decano pensar en alcanzar alguna de las tres primeras plazas, después de ceder su segunda derrota de la temporada en casa ante el Cádiz B (2-3). El Recre quiso, pero no pudo. Le falta fútbol y ya no es cuestión ni de estilo de juego ni de hombres. La plantilla no ha demostrado tener más nivel que el que demuestra la clasificación. Hay jugadores con un rendimiento muy por debajo del esperado, que cometen demasiados errores individuales, lo que se traduce en un ritmo de juego demasiado bajo como para convertirse en un equipo potente dentro de un grupo con muchas carencias.

Calle recuperó efectivos, aunque perdió a Seth. El técnico optó por un 1-4-4-2 con Madrigal de regreso al lateral zurdo por el lesionado David Alfonso, Yaimil y Alexander jugaron en banda, Dani Molina y José Antonio en el doble pivote y Chuli y Quiles como delanteros. El Cádiz B, que estrenaba en el banquillo a Alberto Cifuentes tras la destitución de Pavón el pasado domingo, también formó con dos delanteros.

Los primeros minutos dejaron un ritmo de partido muy lento, con el filial amarillo queriendo salir de forma combinativa y el Recre queriendo apretar alto, con escaso éxito. Lo cierto es que la primera media hora fue de tranquilidad absoluta para los porteros. Ni uno ni otro equipo pisaron el área con peligro, si bien el Cádiz B fue el que daba la sensación de tener un mayor control del choque.

Pasada la primera media hora comenzó el Recre a buscar las bandas y con más amplitud pudo ensayar algún centro con peligro, como uno de Quiles que remató Yaimil en boca de gol y que se marchó junto al poste. El propio extremo venezolano tuvo otra opción para marcar, pero erró catastróficamente en el remate. La primera parte se acababa cuando una contra del Cádiz B llegó a Carrasco en el lateral del área, su centro impactó en la mano de Luis Madrigal y el colegiado indicó los once metros. Nieto no erró y puso en franquicia al filial cadista justo antes del tiempo de descanso.

El Decano regresó de vestuarios con la intención de revertir el marcador y la reacción albiazul no tardó en llegar. El Recre ganó zona de área y forzó el primer córner del segundo tiempo cuando apenas había transcurrido un minuto. La pizarra funcionó, mucho tiempo después, y el combinado recreativista logró que el balón le llegase en la frontal a Dani Molina, que ensayó un disparo ante el que nada pudo hacer el meta amarillo. Tablas.

El gol podría haber supuesto un punto de inflexión, pero no lo fue porque apenas sacó de centro del Cádiz B, el balón le llegó a Jesús Valentín, que se hizo un lío. El canario perdió el cuero y dio lugar a un centro lateral que Juanma convirtió en el 1-2. El gol sentó como un mazazo al Recreativo, pero para entonces el filial amarillo ya había perdido su efervescencia y se limitó a defender con una nutrida línea defensiva. El Recre se encomendó entonces al balón parado, ya que el Decano se quedó sin ideas una vez que llegaba a tres cuartos. Víctor estrelló en la misma cruceta una falta frontal y Dani Molina intentó sorprender a Garrancho en otra falta frontal que se fue junto al poste.

Con el Recre cortocircuitado en ataque otra contra del Cádiz B acabó con un derribo de Diego Jiménez a Rodallega. Tercer penalti en contra del Decano en dos partidos. Javi Pérez no erró y puso el 1-3 en el marcador. El partido parecía visto para sentencia, tanto que Calle dio entrada a Morcillo y Antonio Molina. El canterano le dio aire fresco al Recre y comenzó a percutir por banda izquierda. Ello, unido a la lesión de Rodallega, permitió al Decano lanzarse a tumba abierta y encontrar un resquicio de esperanza al hacer Quiles el 2-3 al rematar un centro lateral. El Cádiz B se limitó a defender con uñas y dientes, mientras que el Recre buscó el empate con todo. Lo tuvo el Decano en el último suspiro, y además por partida doble. Primero en un tiro de Diego Jiménez que salvó Garrancho, que se erigió en el héroe del partido al detener con el rostro el disparo de Sillero en el segundo rechace. Ahí acabó el partido y también las opciones del Recre de pelear por las tres primeras plazas.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera, Jesús Valentín (Morcillo, 85'), Diego Jiménez, Luis Madrigal; Yaimil Medina (Víctor Barroso, 62'), José Antonio González (Matheus Santana, 62'), Dani Molina, Alexander Szymanowski (Sillero, 54'); Quiles y Chuli (Antonio Molina, 85').

Cádiz B: Garrancho; Javi Martín, Momo, Saturday, Gudelj; Carrasco (Juanma Boselli, 46'), Monteverde (Duarte, 57'), Jordi Tur, Diarra (Peter, 46'); Chapela (Javi Pérez, 73') y Nieto (Rodallega, 77').

Goles: 0-1 (45') Nieto, de penalti. 1-1 (46') Dani Molina. 1-2 (47') Juanma. 1-3 (84') Javi Pérez, de penalti. 2-3 (90') Quiles.

Árbitro: Rodríguez Recio (C. Madrileño). Amonestó al local Diego Jiménez y a los visitantes Gudelj y Juanma Boselli.

Incidencias: Encuentro disputado sin público en el Nuevo Colombino.