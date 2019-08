Alberto Quiles: "Es un orgullo y una responsabilidad llevar este escudo"

Alberto Quiles ha comenzado la pretemporada con el Recreativo de Huelva. El futbolista onubense, que la pasada campaña militó en el Decano en calidad de cedido por el Córdoba, ha podido cumplir su sueño de enrolarse en el club albiazul, con el que ha firmado un contrato de dos años de duración más otro opcional. “Estoy súper contento de haber firmado por el Recre, ya tenía ganas de estar aquí firmado. Es un orgullo y una responsabilidad muy grande llevar este escudo”.

Quiles se formó en los escalafones inferiores del Decano hasta juveniles y luego salió de Huelva. Pasó por las canteras del Celta y del Córdoba (con el que llegó a jugar en su primer equipo en Segunda) y militó también como cedido tanto en el Marbella como en el UCAM antes de regresar el año pasado al Recreativo.

La pasada campaña cumplió el sueño de jugar un partido oficial en el Nuevo Colombino con la camiseta del Recreativo y todavía quedan sueños por cumplir. “Hicimos un buen año quedando campeones del grupo aunque no se pudo culminar con el ascenso, pero fue un gran año. Esta temporada tenemos varios objetivos, la liga la tenemos que empezar súperfuertes para intentar ganar el máximo de partidos posibles y así estar arriba desde el inicio”.

La plantilla cuenta con buenos mimbres, aunque todavía quedan jugadores por llegar. “Mis primeras impresiones son muy muy buenas; quedan compañeros por incorporarse, pero los que estamos aquí entrenamos fuerte, con intensidad. Tanto los que vienen de abajo como los fichajes están ayudando en todo”, asegura el onubense.

Comparto la idea de fútbol de Monteagudo, me gusta ese estilo de juego

El proyecto lo comanda ahora Alberto Monteagudo. “Ya dije que comparto la idea que él tiene del fútbol, de crecer con balón, ir al ataque, presionar arriba, tener el balón, someter el rival... me gusta ese estilo de juego y estoy contento con su trabajo”.

La posición en la que se siente más cómodo quizás la pueda encontrar con el nuevo entrenador: “Casi siempre he jugado de mediapunta, aunque en el UCAM jugaba más de '9'. Me siento más cómodo jugando por detrás del punta, pero me da igual hacerlo arriba que en la banda o de mediapunta; el técnico es el que decide y yo intentaré hacerlo siempre bien y ayudar al equipo. Lo que quiere un futbolista es jugar y crecer”.

El año pasado se decía que el grupo IV era muy fuerte, pero luego ninguno de sus representantes logró el ascenso; esta temporada hay rivales que se están reforzando muchísimo. “Este año parece que todos los equipos quieren ascender y eso es bueno, porque hace que la Segunda B sea una categoría competitiva, con muchos jugadores con nivel para estar en una categoría superior, y todo lo que suba el nivel es bueno, así creces como futbolista”.

Después de muchos días de dobles sesiones de trabajo y de jugar tres amistosos, las piernas están 'cargadas'. “Claro que se nota; llevamos poco tiempo entrenando y hemos estado un mes parados, pero para eso está la pretemporada, para ir cogiendo ritmo y sensaciones en los amistosos, y poco a poco nos iremos encontrando mejor”.

El año pasado el Recre batió el récord de abonados en Segunda B y este año ha superado ya la barrera de los 5.000 y se espera alcanzar los 10.000. “A la afición le pido le pido que nos apoye como siempre han hecho; si el Recre está vivo es por la afición y es una locura que estando en Segunda B el año pasado contase con más de 9.000 abonados y este año se espera superar esa cifra. Es increíble y por eso muchos jugadores quieren venir aquí, por la afición”.

La pasada campaña no fue su mejor año en cuanto a goles y ahora toca mejorar esos registros. “Quiero meter todos los goles posibles; el año pasado no tuve ese acierto de cara a portería y a ver si tengo más suerte. Yo firmo meter los mismos goles y volver a ser campeón y tener la oportunidad de ascender. Hay que intentar entrar de nuevo en el 'play off' y darle una alegría a la afición que después de tantos años de sufrimiento se lo merece”, asegura Quiles.

La plantilla combina veteranos como Nauzet, Diego, Nano, Morcillo... y otros con hambre y ganas de triunfar; una buena mezcla. “Aquí todo el mundo viene a sumar; da igual que uno sea más joven que otro. Nauzet, Morcillo, Nano... son jugadores con experiencia que nos van a ayudar en los momentos difíciles, porque seguro que llegarán; y los jóvenes vienen con ganas de comerse el mundo. Sí, puede ser una buena mezcla”, concluye.