Las notas individuales del Recreativo ante el Atlético Sanluqueño

Nueva derrota del Recreativo de Huelva en otro partido muy pobre fuera de casa. Un tanto tempranero de Joaquín le bastó al Atlético Sanluqueño para asegurar los tres puntos seis semanas después. El Decano se pondría a cuatro puntos del playoff si mañana el Ceuta gana su partido ante el Atlético Baleares.

Estas son las notas individuales de los jugadores del Recreativo en el encuentro ante el Atlético Sanluqueño:

RUBÉN GÁLVEZ: Suficiente. Tuvo mala suerte en el gol encajado y luego salió en falso en una jugada que le pudo costar el segundo gol. Más allá de esos lances apenas tuvo trabajo.

ANTOÑITO: Insuficiente. No tuvo nada que ver su partido con el del Real Madrid Castilla. Prácticamente no se dejó ver en ataque y sufrió en banda con Zaca. Además, se mostró impreciso con los centros laterales. No fue un buen día en general del lateral sevillano.

TRAPERO: Insuficiente. Sufrió muchísimo con Mwepu. Vio una tarjeta amarilla muy tempranera que le condicionó el resto del encuentro. El rechace en el tiro del africano provoca el gol de Joaquín, aunque no es algo que se le pueda achacar a él directamente.

RUBÉN SERRANO: Suficiente. No fue el Rubén Serrano de otras ocasiones. Se contagió de la poca contundencia del equipo en los primeros minutos y pasó excesivos apuros. Para más inri, se perderá el partido ante el Linares por ver la quinta amarilla.

RAHIM: Insuficiente. No fue el partido de ningún jugador del Recre. Si a eso le sumamos que se autoexpulsó en el último minuto en apenas diez segundos, se queda en un suspenso claro. No estará para recibir al Linares en una defensa que será inédita.

DEL POZO: Suficiente. Es muy difícil destacar a algún jugador. Ni los más regulares como Del Pozo se libran. Se le vio desquiciado y vio una tarjeta amarilla también por protestar. Ni Josiel ni él fueron capaces de imponerse en el centro del campo.

JOSIEL: Insuficiente. Partido flojo del panameño. Tuvo alguna pérdida peligrosa y no terminó de conectar con los hombres de arriba. Además, al igual que su compañero en el centro del campo, no estuvo acertado con balón. No obstante, está cuajando una temporada más que notable.

DE LA ROSA: Suficiente. Fue el que más lo intentó en ataque. Alguna carrera por banda izquierda que acabó con un par de disparos tímidos. Fue objeto de un penalti clamoroso en la segunda mitad, aunque no debe servir como excusa ante la mala imagen del equipo.

ANTONIO DOMÍNGUEZ: Insuficiente. Desconectado. No ha estado nada preciso con balón. Tan solo lo intentó desde el balón parado con algún córner directo que obligó a intervenir a Samu Pérez. Fue el primer cambio.

LUIS ALCALDE: Insuficiente. Una pérdida suya por hacer un regate que no tocaba propició el único gol del partido. No termina de ser el mismo jugador que la primera vuelta y eso el equipo lo está notando. El Recre debe recuperarle para la causa si quiere seguir teniendo un mínimo de opciones.

CAYE QUINTANA: Insuficiente. Arriba era prácticamente una isla. Solo le llegaban balones en largo ante los que poco podía hacer. Tuvo un par de remates de cabeza que no supo conectar. Necesita más presencia ofensiva del equipo para brillar.

MIGUELETE: Suficiente. Regresaba a El Palmar. Ingresó al terreno de juego al poco tiempo de comenzar la segunda mitad. Estuvo voluntarioso pero impreciso. Seguimos esperando que de su mejor versión, porque puede hacerlo.

ÁLVARO BUSTOS: Insuficiente. Entró en un contexto que le favorecía al tener que buscar incesantemente el ataque, pero una vez más no apareció. Tuvo el empate en sus botas en la última jugada del partido pero mandó la pelota por encima del marco de la portería de Samu Pérez.

GORKA ITURRASPE: Suficiente. No pudo participar en exceso, pero las veces que tuvo el balón controlado jugó con criterio. No obstante, apenas se le puede juzgar por los minutos que ha tenido sobre el verde de El Palmar.

SERGIO DÍEZ: Sin calificación. Pocos minutos en los que apenas intervino con balón.

PABLO CABALLERO: Bien. Con él en el campo el Recre pareció dar sensación de peligro. Tuvo una ocasión que desbarató el portero y ganó un par de balones por arriba, entre ellos el que supone la última ocasión de Álvaro Bustos. Si está para tener más minutos podría ser una sorpresa en el once la semana que viene.