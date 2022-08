Las razones por las que jugar en el Recreativo es tan especial

Jugar en el Recreativo de Huelva no es hacerlo en un club cualquiera. Quienes se enfundan la elástica albiazul cada domingo para defenderla sobre el verde o la lucen en sus entrenamientos saben que lleva sobre sus hombros el legado de una institución centenaria, identidad de una provincia y orgullo de una ciudad. La entidad inició tras el doble descenso un plan interno que pretende mentalizar a sus futbolistas del valor que tiene militar en el Recre, la responsabilidad que conlleva y la exigencia social que trasciende el deporte. Deben entender que no defienden un club deportivo sin más, sino que son herederos de un legado que deben proteger y honrar en el campo y fuera de él. Aquellos jugadores que asumen los valores del Decano aportan un plus en su defensa.

Desde hace ya dos temporadas cada nuevo futbolista que firma por el Decano recibe un documento particular. No es ni más ni menos que una breve guía donde la entidad le expone dónde está, qué representa y qué valores exige el Recreativo a sus jugadores. De los tiempos de Mackay y el código que los pioneros imponían a los primeros recreativistas no existía un documento de estas características. No es un código de orden interno ni unas normas de comportamiento. El dossier es una carta de bienvenida, donde cada futbolista recibe la información necesaria para tener claro a quien defiende.

El primer párrafo de la guía es suficiente para entender su valor: “Bienvenido al Real Club Recreativo de Huelva. Desde ahora formas parte de la Historia del Decano del fútbol español”. Quien tiene esas letras sobre sus manos tiene la misión de hacer honor a ellas. El club les recuerda a sus futbolistas que “esperamos que tu estancia con nosotros venga acompañada de muchos éxitos. Queremos que desde el primer día sientas el orgullo de pertenecer al club más antiguo de España y seas consciente del significado que tiene, no solo para sus aficionados, sino para toda la ciudad de Huelva”. El documento desgrana información de utilidad que “te ayudará a conocer mucho mejor nuestra historia, nuestra filosofía y valores, nuestra afición, nuestras instalaciones y nuestra estructura. Eres muy importante para nosotros porque ya eres de nuestro equipo. De nuevo, ¡bienvenido!”.

El primer apéndice como no puede ser de otra manera narra la historia del Recre, desde aquel 18 de diciembre de 1889 hasta nuestros días. Repasa los hitos más importantes, el origen de sus símbolos, las rayas azules y blancas, la corona, las temporadas en Primera o la creación del trofeo Colombino. Es la antesala de la explicación de la declaración de la entidad como Bien de Interés Cultural. Tras llegar a este punto, el futbolista ya sabe que la exigencia deportiva va a ir acompañada de un comportamiento a altura. El Recre fija sus principios como entidad con “un comportamiento noble, humilde, veraz, correcto y respetuoso en el desarrollo de las actividades deportivas, con pleno respeto al espíritu feportivo que desde la fundación del club, en 1889, hemos fomentado. Nuestros valores son la deportividad, el respeto, la humildad, el sacrificio, la entrega, la superación y la nobleza”.

Por ello, el comportamiento de quienes luzcan la elástica albiazul “debe ser siempre ejemplar, tanto en el ámbito deportivo como en el personal”. “Ahora representas al Decano del fútbol español y debes tenerlo en cuenta en cualquier tipo de manifestación pública, ya sea a través de los medios de comunicación o de las redes sociales”, le reclama la entidad. Cualquier cosa que “hagas o digas no solo afecta a tu imagen, también afecta a la imagen del club y ésta puede verse perjudicada, por lo que supone una gran responsabilidad”. Como Decano del fútbol español, “valoramos la extensa y enriquecedora diversidad de las personas”. Es por ello que “estamos convencidos de que la diversidad contribuye de manera muy positiva al éxito de nuestro club, sin olvidar el continuo fomento de la sociedad onubense”. El Recre hace bandera de su defensa y respeto por “las diferencias de sexo, raza, edad, religión, opiniones políticas, etnia, idioma, orientación sexual, apariencia física, poder adquisitivo o nivel educativo”. El Decano advierte a sus profesionales que “prohibimos y sancionaremos cualquier manifestación o acción que atente contra este principio fundamental”.

El Real Club Recreativo de Huelva trabaja “exhaustivamente para cumplir con los principios y valores que representan a la sociedad onubense”. Por ello, “exponemos enérgicamente nuestro rechazo a las siguientes prácticas: Competencia ilegítima o deshonesta; dopaje; relaciones imparciales con proveedores o colaboradores; participación en apuestas de resultados deportivos; servicios; regalos o favores que puedan afectar a la profesionalidad y objetividad del club; no colaboración con las autoridades pertinentes en cuanto a información solicitada; o conflictos de interés”. El club está “profundamente comprometido” con “la integridad y el juego limpio en toda su extensión, incluyendo la integridad financiera”.

La afición es “junto a su historia y su escudo” el mayor patrimonio que tiene el Real Club Recreativo de Huelva y “como tal debemos cuidarlo y respetarlo”. El manual de bienvenida explica a jugadores y técnicos que “los aficionados han sido fundamentales para la pervivencia del Club, como ha quedado demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de su historia, la más reciente en la campaña de salvación Líberos del Decano”. Prueba de su gran fidelidad y amor por el Recre como institución es que, a pesar de no militar en la Liga de Fútbol Profesional, el apoyo ha sido masivo en los últimos años, alcanzado los 11.000 abonados en Segunda División B y logrando llenar los 21.000 asientos del estadio en varias ocasiones. El movimiento peñístico “está organizado a través de la Federación de Peñas, y existen otros grupos organizados de aficionados, más minoritarios, como el Recreativo Supporters Trust o la Grada de Animación, que reúne a jóvenes cuya misión es no parar de animar durante los partidos”.

El documento concluye con una explicación de las diferentes instalaciones que tiene la entidad, con su estadio Nuevo Colombino como bandera, así como todas las personas que integran el organigrama no deportivo del club”. Cuando se porta el escudo el Recre se defiende la historia de una ciudad.