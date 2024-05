Casi la mitad de los jugadores que finalizan contrato ya se han despedido del Recre

Solo han pasado seis días desde que terminó la temporada y cinco futbolista ya han puesto punto y final a su etapa como albiazules. El Recre ya prepara la nueva temporada y tras finalizar el primer curso en Primera Federación, la entidad albiazul comienza a mover los primeros hilos para confeccionar una nueva plantilla de cara a su segunda temporada en la categoría de bronce. Una campaña que se antoja mucho más exigente que la anterior debido al nivel y el rendimiento que dio el equipo en la 2023/24.

En el día de ayer, la dirección deportiva del Decano hizo oficial la quinta salida del actual plantel recreativista. Cinco de 12 jugadores que finalizan contrato se han despedido del Recreativo de Huelva: Manu Galán se une a Gorka Iturraspe, Alberto Trapero, Iago Díaz y Miguelete. Estas son, de momento, las bajas que ha hecho el Recreativo de cara a la próxima temporada.

"El director deportivo del Real Club Recreativo de Huelva, Óscar Arias, se ha reunido con Manu Galán para anunciarle que finaliza su contrato con el Club y que este no va a ser renovado. ¡Muchas gracias y suerte en tu nueva etapa!" anunció el Decano este jueves en sus redes sociales.

Manu Galán, que sufrió una grave de lesión de rodilla en el partido de ida de la semifinal del play-off de ascenso ante la Gimnástica Segoviana, solo ha disputado esta temporada un total de 86 minutos en cinco partidos. El mediocentro albiazul llegó en Tercera Federación y ha sido una pieza clave en los dos ascensos conseguidos por el Decano.

El propio jugador publicó una carta de despedida en sus redes sociales para despedirse del club y de todos sus aficionados: "Recreativistas, hoy toca despedirnos después de tres años en los que he podido vivir lo mejor y lo peor del fútbol.

Juntos hemos vivido dos ascensos y me habéis acompañado dándome fuerzas en los peores momentos que puede vivir un futbolista, con una lesión tan complicada. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirección deportiva, trabajadores del club y consejo de administración. Y por supuesto a vosotros, recreativistas, por tanto cariño, tanto apoyo y por enseñarme a querer al Decano para siempre.

Ahora toca seguir mi camino en otro lugar para volver a disfrutar de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Pero, vaya donde vaya, llevaré este escudo, su historia y su gente en mi corazón. Muchas gracias a todos de cada uno de los vuestros".

Alberto Trapero, Gorka Iturraspe, Iago Díaz y Miguelete tampoco seguirán en el Recre

Alberto Trapero, Gorka Iturraspe, Iago Díaz y Miguelete fueron los primeros en salir del Recreativo este miércoles. La dirección deportiva continúa trabajando y empezando a dar forma a la plantilla que competirá la próxima temporada en Primera Federación.

Iago Díaz, que estaba a un solo partido de cumplir los 100 con la camiseta del Decano, fue el primer en decir adiós al Recreativo. El atacante catalán se adelantó en sus redes sociales y se despidió del Decano, poco más tarde, el club lo hizo oficial. Iago, visiblemente emocionado en la última rueda de prensa, confesó que "el Recre es el club que más ha influido en mi carrera porque es donde más feliz he estado", a lo que añadió "si me toca seguir pues feliz, todo el mundo sabe que a mí me gusta estar aquí". Este miércoles se despedía del Recre tras dos temporadas consecutivas y haber peleado por el ascenso a Segunda División en la 2018/2019.

Alberto Trapero, pieza fundamental para Abel Gómez durante la primera vuelta, no seguirá como albiazul. El defensa gallego llegó el pasado mercado invernal procedente del Guijuelo y desde entonces ha disputado 42 partidos con la elástica del Recreativo. Comenzó la temporada en Primera Federación como indiscutible, formando pareja con Rubén Serrano en el centro de la zaga.

Gorka Iturraspe, también abandona la entidad al no haber contado con demasiado protagonismo para el cuerpo técnico. El vasco llegó en verano con la vitola de jugador importante al tener la confianza de un Abel Gómez que lo conocía de su etapa en el Rayo Majadahonda y que ya lo pidió el pasado año, aunque finalmente acabó recalando en el Amorebieta. Como albiazul ha disputado 30 encuentros, tan solo cinco como titular.

La dirección deportiva albiazul tampoco cuenta con Miguelete. El extremo jerezano llegó en el mercado invernal y no ha cumplido con las expectativas demandadas. A pesar de tener buenos números en la categoría teniendo en cuenta su juventud, no ha sido titular en ningún choque, entrando 12 veces desde el banquillo. De hecho, solo ha tenido siete minutos en los últimos cuatro duelos.

El futuro de los otro siete albiazules

El futuro de Raúl Navas, Alejandro Gálvez, Antoñito, Dani Pinillos, Josiel Núñez, Álvaro Bustos,y Pablo Caballero está en el aire. Estos siete futbolistas tienen contrato con el Recreativo de Huelva hasta el próximo 30 de junio, pero se desconoce quiénes formarán parte de la plantilla de la próxima temporada.

Álvaro Bustos, el fichaje estrella de este enero quien no ha estado al nivel que se le esperaba, pero quien también ha anotado dos goles en los dos últimos partidos en el Nuevo Colombino. Ha tardado en volver a coger confianza, pero se abre una puerta y le da motivos al club para que lo renueve y haga pretemporada completa con el equipo.

Otra de las posibles renovaciones que está en el candelero puede ser la de Josiel Núñez. El panameño, que ha estado con su Selección, lo ha jugado prácticamente todo esta temporada y ha sido una figura clave, junto a David del Pozo, en el centro del campo.

David del Pozo y Rahim, posibles salidas

Ambos tienen contrato con el Recreativo, pero han sido dos de los nombres más sonados para salir del Recre este curso. Por el momento y como informó el club la pasada semana a Huelva Información, "la única "oferta seria ha sido la del Oviedo por Rahim pero no consideramos como suficiente".

También sonaron campanas por el posible interés del FC Barcelona por Rahim. El Recre confirmó a este diario que "no hay oferta del Barça aunque sí han venido técnicos a verlo".