Los jugadores del Recreativo avisan: "El Utrera nos lo pondrá muy difícil en su campo"

El Recreativo de Huelva visita este domingo (12:00) a un Utrera en horas bajas. La tendencia de los partidos de ambos conjuntos difiere, dado que el Decano encadena cuatro victorias seguidas, un ritmo que nadie ha igualado por el momento. Aun así, el plantel de Abel Gómez es precavido y avisa de que "vamos a un campo pequeño, de césped artificial, donde el rival pondrá las cosas muy difíciles" porque está necesitado de victorias, según coinciden Rubén Gálvez y Pablo Caballero.

El guardameta advierte de que "el mínimo detalle" puede declinar la balanza del partido a favor o en contra, pero insiste en que el equipo, reforzado por la buena racha y el gran partido desplegado en Copa del Rey, refleja "ganas de competir".

"No soy muy amigo del favoritismo en los partidos", subraya Gálvez, quien considera que la clave pasa por "llevar el partido hacia nuestro terreno, hacernos fuertes en los balones divididos y evitar tanto balón aéreo". Todo ello, "llevado a cabo con la humildad que les caracteriza, "pues si sacamos el pecho, te lo hunden muy rápido en esto del fútbol".

Preguntado por las virtudes y puntos débiles del equipo, el meta celebra tener "un equipo muy competitivo, que siempre nos da ocasiones, aunque tengamos que mejorar a la hora de materializar", toda vez que destaca "la mejoría defensiva", algo vital en una categoría en la que "escasean los resultados abundantes, por lo que los que estén arriba serán los que menos encajen".

El portero arundense también se refirió al duelo ante el Burgos, el cual, si bien le hubiera gustado jugar, también le permitió tener otro rol, "el de ayudar a mis compañeros desde el banquillo, así como el de apoyar a Adrián, que hizo un gran partido", explica. "Tenemos que seguir en la misma línea de hacer las cosas bien y ayudarnos de nuestra afición, que es muy exigente, pero también muy agradecida".

Pablo Caballero se mostró en la misma línea que Rubén Gálvez, dado que "no hay favoritos entre Recre y Utrera porque competimos los dos en la misma liga". Aun así, es optimista y considera que, "de seguir en la misma línea de aprovechar cada ocasión, lograremos el objetivo común, poner al Decano en lo más alto".

Sobre su participación en el duelo de Copa, el atacante considera que su rendimiento fue positivo y espera "seguir teniendo posibilidades". En este sentido, Caballero sí que evidenció su disgusto "por hacer un gran partido y estar eliminados", pero "cuando llegas a casa y analizas el choque, ves que jugamos bien y tengo que estar feliz por el momento que estamos atravesando".

El punta argentino reconoce que el pasado fin de semana "tuve ocasiones de meter y eso hace que me vaya del partido en caliente", pero no esconde su "cuota de alegría por el buen partido de todos". Así, insiste en que "seguiré aprovechando cada posibilidad que me dé el míster, voy a estar siempre al pie del cañón".

Del mismo modo, también ha destacado el "buen ambiente" de todo el equipo y recuerda que "vamos a pasar por situaciones buenas y malas", por lo que "tenemos que seguir todos unidos", finalizó.