Estos son los jugadores del Recre con contrato para la próxima temporada

El Recre termina la temporada con quince futbolistas con contrato en vigor para la próxima campaña. Así lo comunicó la entidad albiazul por medio de un comunicado. Son muchos, prácticamente dos tercios de la plantilla, pero no implica que todos ellos cuenten para el próximo entrenador, que vayan a seguir o que incluso alguno de los que no aparecen en la lista pueda tener posibilidad de defender al Decano en la campaña 22/23 pese a no tener en estos momentos ya vinculación con el equipo.

El Decano ya trabaja en la planificación de la próxima campaña. De ahí que el club emitiese un comunicado aclarando que tienen contrato en vigor al haber firmado por más o provenir del filial futbolistas como Rubén Gálvez, Pedro Pata, Perotti, Álex Moreno, Diawara, Cancelo, Peter, Rubén Serrano y Enric Martínez. Junto a ellos, hay cuatro futbolistas que renovaron automáticamente al cumplir los objetivos que fijaban sus contratos.

En estos dos grupos hay doce futbolistas. Algunos tuvieron poca participación como Perotti, Diawara, Enric Martínez o Rubén Serrano. La casuística de cada de uno de ellos es diferente. Los más jóvenes pueden llegar a tener una oportunidad de salir cedidos con el objetivo de tener minutos para mantener el Recre sus activos en jugadores con proyección que en la Segunda RFEF y al nivel de exigencia albiazul tendrían muy caro jugar. Todo ello lo deberá decidir el nuevo entrenador junto al director deportivo, Dani Alejo, cuando tome el mando. De los que renuevan por objetivos parece que todos ellos tendrán sitio en la plantilla. Mateo y Arjona fueron determinantes en el ascenso. Manu Galán un fijo en la defensa y Pablo Gallardo se perdió el tramo final del campeonato por problemas físicos.

El club tendrá la incógnita de José Mari y Óscar Marotías. Ambos vuelven después de sus respectivas cesiones. Sobre éste último tiene una opción de compra la Gimnástica de Torrelavega.

Si hay jugadores con contrato que no seguirán, hay otros sin él que tienen posibilidades de seguir una campaña más. Entre ellos se encuentra el goleador del año. Juan Delgado queda libre, pero su rendimiento fue excepcional durante el ejercicio. También cabe la duda de Víctor Barroso, con papel estelar, Dani Sales o Rubén Jurado. Sobre todos ellos decidirá el técnico. Menos posibilidades tienen Gonzalo Piña, Anaba, Chendo, Ismael Barragán o Juanito. Bouba Barry por su parte finaliza su cesión por parte del Cádiz CF y será el conjunto gaditano quien decida su destino.