Carlos Hita apela a a la unidad "para salir de donde estamos" en el Recre

En una semana intensa, con comunicados y ruedas de prensa cargadas de mensajes cruzados y mucho movimiento, el gerente del Recre, Carlos Hita, participó en la Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense junto a la redacción de Deportes de este diario y su director, Luis Pérez-Bustamante. Sobre la mesa una montaña de temas. Repasó los acontecimientos de la última semana, la situación actual de la entidad y su previsión de futuro para el Decano sin olvidar detalles como el Trofeo Colombino o los siguientes pasos que le esperan a la sociedad.Su primer mensaje fue de unidad. Hita insistió tras los acontecimientos recientes que “cada uno haciendo la guerra por su cuenta nos hundiremos. Hay que estar unidos porque es la única forma de salir de donde nos encontramos”. Por ello recalcó que “el consejo está a muerte con la plantilla y los empleados”. Sobre la rueda de prensa de los jugadores tras el encuentro contra el Atlético Malagueño reconoció que “no la esperábamos ni sabíamos nada del comunicado, pero nos parece legítimo y tienen todo el derecho del mundo a reivindicar que se les pague así que tenemos máximo respeto por los jugadores y el cuerpo técnico”.

De la demanda de más información por parte de los jugadores puntualizó que el nexo entre el consejo y el vestuario “debe ser el director deportivo”, con el que “tenemos contacto permanente”. “Conocemos todas las necesidades que hay y hacemos lo imposible por atenderlas dentro de nuestras posibilidades”. La directiva albiazul no quiere “dar una fecha concreta de pago sin tener la seguridad de poder cumplirla”. Para ello “trabajamos para cumplir todos los pagos ordinarios que tiene el club. Este consejo está volcado en cumplir con sus obligaciones”. Recordó tiempos recientes en los que “dar fechas fue crear falsas expectativas. Tenemos esa experiencia ya aprendida”. La obligación del consejo recreativista es “cumplir con los pagos y la de la propiedad es lograr la estabilidad necesaria”. No eludió hablar de la ‘extralimitación presupuestaria’ a la que aludió el comunicado del consejo recreativista del pasado lunes. Hita aclaró que “el consejo firma esta plantilla pese a la extralimitación presupuestaria porque confía en que trabajando todos juntos se conseguirán los recursos necesarios. En ningún momento decimos que sea cara, sino que al superar lo previsto nos exige al consejo y a Eurosamop un esfuerzo mayor para cubrir los compromisos”. Recalcó que “los impagos no se producen porque la plantilla sea cara, sino porque nos encontramos con un octubre negro para nuestra economía. Todos, el consejo y Eurosamop como grupo gestor por los próximos 8 años y medio, nos tenemos que poner manos a la obra para conseguir los recursos necesarios. Hay que buscar el dinero que haga falta hasta debajo de las piedras entre todos”. “Hay que buscar esos recursos que nos hacen falta entre todos”, insistió.

Ante la posibilidad de que algunos futbolistas se marchen en enero por acumular más de tres meses de impagos aseguró que la directiva trabaja “para que no se produzca ninguna salida en enero porque no se den las circunstancias que lo permitan. Sentimos que la plantilla está comprometida al máximo”. El gerente albiazul repasó las cuentas de la entidad para explicar el desequilibrio generado en el arranque del campeonato. El Recre ingresó en su campaña de abonos “unos 800.000 euros gracias a los 8.900 socios que tenemos”. A este dinero se sumaron “patrocinios y más del 50% de lo presupuestado en taquillas para la temporada que ya lo hemos superado”. Sin embargo, “el problema es que el 75% de los ingresos de la campaña de abonados fueron para pagos a Hacienda, Seguridad Social, comisión mixta y nóminas y retrasos acumulados”. Los ingresos de la campaña de abonos “tal y como entran se va por los compromisos que tiene el club. A partir de ahí nos toca trabajar mucho para generar recursos con los que cubrir los ingresos ordinarios que tiene la entidad”. Estos “problemas de tesorería” a los que aludió Hita “no significan que no tengamos derechos de cobro pendientes, sino que nos hemos encontrado con un problema de tesorería que no esperábamos”. En este sentido confesó que “octubre fue un mes negro para nuestra economía porque teníamos una previsión de ingresos por una subvención que debían recibir todos los clubes y no llegó todavía. Nos daba para pagar dos nóminas y tener más tranquilidad mientras llega la esperada estabilidad. Es un problema que han sufrido casi todos los equipos”. Además, recordó que la entidad vive azotada por constantes reclamaciones y vencimientos a los que hacer frente. De hecho, “sólo en 2018 tuvimos que hacer frente al pago de 300.000 euros en embargos del juzgado de lo social y tenemos otro millón de euros pendiente de pago. Nos enfrentamos a un goteo constante que nos asfixia”.