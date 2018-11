La plantilla pide soluciones

La plantilla del Recreativo al completo se presentó en la sala de prensa del Nuevo Colombino una vez terminado el partido contra el Atlético Malagueño para denunciar su situación. Los futbolistas del Decano se expresaron con claridad, refiriéndose al Ayuntamiento y al consejo en su búsqueda de soluciones, expresando que existe una notoria falta de respuestas y lamentando las situaciones que rodean el día a día de la entidad. El capitán Diego Jiménez leyó un comunicado con el que el plantel albiazul quiso dar a conocer su situación: "Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos al defender esta camiseta y a esta afición, que es el alma de este club. Pueden tener la seguridad de que todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico de este equipo daremos el máximo cada día sin mirar el problema de los cobros ni los medios que tenemos a nuestra disposición para el desempeño de nuestra labor, pero no podemos obviarlo. El estado de los campos de entrenamiento nos obliga cada día a pedir favores a otros clubes de la provincia para que nos dejen entrenar y la situación del césped del Colombino, como todos sabéis, no es mucho mejor. A nivel particular ya hay compañeros que comienzan a tener problemas. Todos tenemos que pagar alquiler, nuestros gastos o familias que mantener y no sólo la plantilla, sino que a los trabajadores del club se les adeudan mensualidades e incluso más que a nosotros, de dos a tres meses según los casos.

Por este motivo queremos hacer público el malestar de todos los que trabajamos en este club hacia la gestión que se está llevando a cabo a cargo del consejo y la propiedad de este club, entendiendo que ambos son los responsables de estos impagos. Ningún representante de estos estamentos se ha dirigido a nosotros en los últimos 20 días para darnos información alguna, por lo que pedimos una solución lo antes posible a esta situación crítica que estamos comenzando a vivir.

Sabemos dónde estamos, sabemos que éste es el Decano del fútbol español, que es Segunda B y que las condiciones son duras, por lo que estamos dispuestos a luchar contra todo, pero queremos ver que se está haciendo algo para dar solución a este problema. Además, estamos llevando un día a día complicado. Los campos de entrenamiento no son aptos, hay grandes dificultades. Invitamos a todos a ver un un entrenamiento (...). Nos encontramos cada día con problemas nuevos. Hoy no nos hemos podido duchar porque no hay agua caliente, que ya viene fría de partidos anteriores. Nuestra situación ha sido precaria. Tenemos desinformación total y la incertidumbre es muy grande. Esperamos que se llegue a una situación pronto. Nosotros sufrimos el día a día y esperamos que se arregle", concluyó Diego Jiménez.