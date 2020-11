El elogio debilita

Avisó Claudio, y no falló. Las dos victorias consecutivas del Recreativo habían arrojado una luz cegadora que el Marbella se encargó de apagar. Lo hizo el cuadro marbellí en un encuentro que pudo llevarse cualquiera y ninguno porque los dos conjuntos tuvieron momentos en los que superaron a su rival, pero al final decidieron los detalles y el choque se lo llevó el equipo que estuvo mejor en las áreas. Un tanto de libre directo de Granero justo antes del descanso y otro de Planas, con la colaboración involuntaria de Leal, fueron suficientes para que el Decano retomase la senda de la derrota.

No agitó demasiado el árbol Claudio para configurar su once inicial. El técnico tiró de meritocracia para construir un once en el que se mantuvo el canterano Fran y en el que la baja de Szymanowski fue cubierta por Dani Molina. Así, el único cambio no obligado fue el de Yaimil Medina por Moha Traoré. El preparador recreativista quiso tirar de la motivación del venezolano en su vuelta al Lorenzo Cuevas y la verdad que acertó porque el volante completó sus mejores minutos como jugador del Recreativo. De hecho, fue el primero en avisar tímidamente con un intento de remate a centro de Cera, pero el atacante albiazul no llegó a contactar de lleno con el esférico.

El partido parecía estar en la banda izquierda del Recreativo, la derecha del Marbella. La aportación ofensiva de Yaimil por ese costado fue inversamente proporcional a su aplicación defensiva, lo que hizo sufrir en demasía a David Alfonso en fase defensiva. Por el costado derecho de los locales llegó el primer acercamiento de los de Aira, en un centro que Óscar García remató en plancha y desviado. El ecuador del primer tiempo dejó a un Recreativo sufridor. De hecho, fueron los mejores minutos del Marbella, que volvió a rozar el gol con un disparo de Planas que rozó el palo largo de la meta de Nauzet.

El Recre se fue sacudiendo esos mejores momentos del Marbella para volver a pisar campo contrario. Quiles probó fortuna con un disparo desde la frontal del área, pero el atacante no conectó bien con el cuero, que se marchó desviado. El choque estaba nivelado, pero se rompería, para siempre, en el minuto 39. Una dudosa falta a favor del Marbella en la frontal del área la aprovechó Granero para superar a la barrera y la estirada de Nauzet y elevar el primer tanto en el marcador. El golpeó de 'El Pirata' es el único elemento diferencial de un futbolista cuyo descenso de la élite al barro lo ha terminado convirtiendo en un jugador más de la categoría.

Los locales se marcharon con ventaja al descanso y lo aprovecharon para volver con ímpetu tras él. Es más, nada más arrancar la segunda mitad el choque pudo quedar visto para sentencia, pero entonces apareció la figura gigantesca de Nauzet para darle cuerda a la vida del Decano. El meta canario salvó una clamorosa ocasión de Gudiño y el remate posterior de un jugador marbellí. El Recre poco a poco fue tomando el mando del choque, como ejemplificó un cabezazo de José Antonio González a centro de David Alfonso que se fue un poco por encima del larguero de Herrero, aunque la acción que parecía terminar empujar al Recre al empate fue un contacto de Busquets con Yaimil Medina en un salto que el colegiado interpretó como agresión del futbolista local, lo que dejaba al Decano más de media hora con un hombre más.

A la expulsión reaccionó Claudio con un triple cambio para tratar de agitar el choque. El recién salido Sillero lo intentó desde fuera del área, pero su tiro lo atajó abajo el meta del cuadro marbellí sin demasiados problemas. Con todo un mundo por delante el Recre cayó presa de sus propios nervios. Claudio abandonó el partido a criterio del árbitro por hacer algún comentario al asistente de Del Río Lozano en un cambio del Marbella, que ya empezaba a jugar con los tiempos del choque. Pero no le iba a hacer mucha falta a los de Aira jugar al otro fútbol porque a falta de veinte minutos Planas agarró el cuero en banda izquierda y se vino para dentro. El extremo, el mejor del partido de largo, se sacó un disparo que tenía buena dirección, pero que se convirtió en un golpe mortal cuando Leal, en su intento de despeje, desvió el cuero lo justo para que Nauzet no pudiera hacer nada para evitar el 2-0.

De ahí al final fue un quiero y no puedo del Recreativo, que tuvo el dominio total de la posesión ante un Marbella que se replegó y se dedicó a defender los centros laterales del Decano, al que le faltó pegada para meterse en el choque porque lo cierto es que gozó de situaciones de gol como para haber acortado distancias, como un tiro de Seth, demasiado blando, que Herrero blocó; o como la última intentona albiazul, que fue un centro raso desde la derecha de Moha que encañonó Sillero con violencia, pero demasiado centrado, a lo que respondió Herrero con un paradón para cerrar el choque.

Ficha técnica:

Marbella: Alfonso Herrero, Fernando Román, Carlos Blanco, Busquets, Nacho Sánchez, Granero, Gudiño (Quezada, 64'), Redru, Planas (Álex Bernal, 89'), Óscar García y Edu Ramos (Rafa Tresaco, 86').

Recreativo: Nauzet, Cera (Moha Traoré, 83'), Antonio Leal, Jesús Valentín, David Alfonso (Víctor Barroso, 87'), José Antonio González (José Carlos, 60'), Fran, Dani Molina, Yaimil Medina (Chuli, 60'), Quiles (Sillero, 60') y Seth.

Goles: 1-0 (39') Granero. 2-0 (71') Planas.

Árbitro: Del Río Lozano (C. Extremeño). Amonestó a los locales Fernando Román y Carlos Blanco y a José Antonio González, Fran y al técnico Claudio Barragán por parte del Recreativo. Expulsó al local Busquets en el minuto 58 y al entrenador del Decano, Claudio Barragán, en el 64.

Incidencias: Encuentro disputado sin público en el Lorenzo Cuevas.