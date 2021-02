Con doce es más fácil

El Recreativo ha vuelto a la senda de la victoria. Lo ha hecho de la mejor forma posible, arrollando a un San Fernando que, pese a la derrota, evidenció porque es el líder del subgrupo. El Decano llegaba de tocar fondo y lo que ocurre en esas situaciones es que solo se puede ir para arriba. Se juntó que Calle pudo por fin estrenarse en el banquillo de forma oficial y la presencia del madrileño también tuvo su influencia. Pero si hay que buscar una razón por la que los jugadores del Recre dejaron de ser los extraterrestres de Space Jam para convertirse en el Dream Team de Barcelona 92' hay que mirar a la grada.

Es imposible no emocionarse cuando después de la soledad el recreativismo vuelve a su templo con la única intención de llevar a su equipo en volandas. Ni un reproche. El Recre es su gente, y hay que sentirlo y que vivirlo para saber qué es así, que los lunes son menos lunes cuando gana el Recre y que cuando está caído su gente lo levantará.

Lo que evidenció el primer tiempo es que el fútbol no se juega sobre una pizarra. El Recre no alteró su dibujo y solo cambió alguna pieza, aunque lo que pareció es que todas encajaron en su sitio a la perfección. Calle se atrevió, por fin, con la titularidad de Fran en el centro del campo ante la ausencia de Dani Molina, mientras que Chuli dejó su sitio en el once a Leal, con un reajuste, David Alfonso se estrenó como extremo y Diego Jiménez pasó al lateral. El Recre fue un ciclón en los primeros minutos. Los albiazules se lanzaron a apretar alto al San Fernando y encima tuvieron la pausa necesaria para tener posesiones largas, quizás las más productivas de toda la temporada.

El arranque del choque fue toda una declaración de intenciones, la puesta en marcha de lo diseñado en la cabeza de Calle. Yaimil robó a Varela y el venezolano se sacó un centro que Quiles cabeceó al fondo de las mallas, ante el intento infructuoso de Perales de evitar el tanto, el meta tocó el balón, pero no lo suficiente para evitar el primer gol. Con el San Fernando en avería, el Recre se fue haciendo gigante desde un faro claro, el canterano Fran. El de Villalba devoró todo el centro del campo visitante como si llevara 500 partidos en la categoría.

De todas formas, por muchas cosas que estuviera haciendo bien el Recre, el San Fernando demostró que te hace un lío con un hilo. Los azulinos pisaron área por primera vez con un centro desde la banda derecha que Francis Ferrón cabeceó fuera en el segundo palo cuando se había hecho el silencio. Los dos conjuntos tuvieron acercamientos hasta que pasada la media hora Yaimil ensayó otro centro que Seth remató de chilena. El balón golpeó en las manos de Javi Fernández claramente. Quiles se encargó de lanzar y transformar el penalti. El Recre ponía tierra de por medio.

Sin embargo, no le dio tiempo al Recreativo ni a relajarse porque el San Fernando volvió a meterse de lleno en el encuentro nada más sacar de centro. Una acción por banda derecha encontró a Francis Ferrón en el lateral del área, su servicio al corazón del área superó a Nauzet y Leal con fortuna y el balón rebotó en Hugo Rodríguez con tan buena suerte que se alojó en el fondo de las mallas. Otra vez había partido. El gol no es que cambiara demasiado el escenario del partido, pero sí que le dio al San Fernando alas. Los gaditanos tuvieron el empate poco después tras una cabalgada de Biabiany por banda izquierda. El galo cedió a Francis Ferrón, que remató en semifallo fuera cuando se mascaba el gol. Todavía hubo tiempo para otra acción clara antes del final de los primeros 45 minutos, esta para el Recre. Fran encontró la diagonal de David Alfonso, que disparó cruzado junto al poste antes de embocar vestuarios.

Quedaba todo por resolver para la segunda parte, que siguió con el mismo guión del primer tiempo. El Recre siguió valiente en la presión y con el balón y al San Fernando no le hacía falta mucho para meter el miedo en el cuerpo al Decano. Las ocasiones, no obstante, se hicieron esperar más que en la primera mitad. En el 54 pudo aumentar el Recre la herida del San Fernando tras otra buena acción de ataque que Quiles resolvió desde la frontal del área al palo largo, raso, pero Perales metió la mano para desviar el disparo del atacante onubense.

También Nauzet tuvo que hacer acto de presencia poco después al llegar con lo justo para salvar un mano a mano ante Francis Ferrón. El partido fue transcurriendo y Calle optó por blindarse con la entrada de Morcillo por Quiles para terminar con tres centrales ante la entrada de Dopi y la doble referencia ofensiva de los gaditanos. Pero cuando el guión del partido apuntaba al acoso y derribo del San Fernando sobre el Recreativo Gabi Ramos vio la segunda cartulina amarilla. Con un hombre más, el Decano tuvo la calma suficiente como para no sufrir en demasía en la recta final del choque. Faltaban algo más de diez minutos para la conclusión y el Recre supo defender sin sufrir demasiado, con una ventaja, que quiso salir a hacer el tercero cada vez que pudo. Y lo encontró, lo encontró en uno de los goles de la temporada porque Sillero se estrenó mandando el balón desde la parte izquierda de la frontal del área a la escuadra contraria. Como para que Calle no recorriera toda la banda para abrazarse con todo su equipo en el córner...

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera, Leal, Jesús Valentín, Diego Jiménez; Fran, José Antonio González; Yaimil Medina (Alexander, 73'), Quiles (Morcillo, 73'), David Alfonso (Matheus Santana, 63'); y Seth (Sillero, 85').

San Fernando: Perales; Gabi Ramos, Javi Fernández (Rodríguez, 83'), Amelibia, Varela (Moreno, 83'); Raúl Palma, Lolo González (Pepe Bernal, 60'), Biabiany, Hugo Rodríguez, Omar Perdomo (Dopi, 70') y Francis Ferrón.

Árbitro: Guzmán Mansilla (C. Andaluz). Amonestó a los locales Yaimil Medina, Fran y Sillero y a los visitantes Francis Ferrón, Lolo González, Javi Fernández, Biabiany y Raúl Palma. Expulsó al capitán del San Fernando Gabi Ramos por doble amarilla en el 76 y al técnico visitante Jovan Stankovic con roja directa en el 88.

Goles: 1-0 (3') Quiles. 2-0 (34') Quiles, de penalti. 2-1 (36') Hugo Rodríguez. 3-1 (90') Sillero.

Incidencias: 400 espectadores en el Nuevo Colombino, el máximo de la capacidad permitida.