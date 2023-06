El día que el Recre acarició la Primera División

Un día como hoy, el Recre peleó por estar en la fase de ascenso a Primera División pero el resultado en la Nova Creu Alta puso el fin al sueño albiazul. El Decano luchó durante toda la temporada por volver a la máxima categoría cinco años después.

El Recre de Sergi Barjuan terminó la campaña como octavo clasificado de Segunda División empatatado a puntos (61) con el Córdoba, que si que se clasificó para la promoción de ascenso por obtener mejores números que el Decano, que durante la 2013/2014, ganó 16 encuentros y empató y perdió 13 con 53 goles a favor y en contra.

El último partido con el Sabadell se saldó con un empate a cero en un encuentro en lo que los dos conjuntos pelearon por conseguir el billete al play-off de ascenso a Primera División. Jugadores como Linares, Morcillo o Montoro fueron alguno de los albiazules que defendieron durante ese curso el escudo del Decano.

El conjunto recreativista luchó durante toda la temporada por un puesto en la parte alta de la tabla pero los números no acompañaron en el sueño. El resultado del último partido con el Sabadell no fue del todo determinante para no dar el salto a la fase de ascenso sino la irregular temporada que hicieron los de Sergio Barjuan.

El Eibar y el Deportivo consiguieron el ascenso directo esa temporada mientras que el Decano despertó del sueño. El curso 2013/2014 fue un punto y a parte para lo que le esperaría después al Recreativo de Huelva que pasó de blanco a negro en tan solo unos meses.

Una temporada más tarde, el Decano vivió un año para olvidar. Tras 17 campañas en el fútbol profesional, el conjunto albiazul certificó su descenso a Segunda División B en junio de 2015 pese a ganar en el Nuevo Colombino a la cantera del FC Barcelona en el último duelo liguero en el Nuevo Colombino.

En este momento, la situación es muy similar. El Recre jugará este domingo un partido de carácterísticas similares al que se disputó en el Nova Creu Alta. El Decano en aquel partido peleó por estar en la fase de ascenso, ahora ya lo está, solo queda conseguir poner la guinda al pastel para conseguir dar un nuevo paso para que los albiazules estén a un solo paso de volver al fútbol profesional.