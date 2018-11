Máximo castigo para un Recre superior (0-1)

Difícilmente con menos se pueda obtener más. Que el Melilla se lleve los tres puntos de Huelva no se lo explica nadie. Desde luego no lo entienden los valientes que pese a la derrota han despedido al Recre con aplausos para reconocer su trabajo. El equipo que lo hace casi todo bien ha sido inferior al Decano en casi todo menos en un detalle determinante: ha acertado la que ha tenido. Así, en singular porque no ha tenido más que una. Un error en un despeje mordido de Diego Jiménez en el minuto 53 y latigazo de Yacine. Fue todo lo que ha hecho. Los equipos que están arriba tienen la capacidad para ganar cuando lo merecen y aprovecharse cuando no.

El Recre que se ha medido al Melilla fue mejor que el Recre de las últimas semanas a pesar de la derrota. Ha sido el único que propuso algo, quiso generar más y a diferencia de los anteriores partidos en casa no ha vivido a merced de un rival que, eso sí, ha demostrado un oficio fuera de toda duda para una vez tener el marcador de cara gestionar con inteligencia el partido cuando se le ha puesto de cara.

El fútbol son las áreas. Donde se deciden los partidos labró su derrota el Decano. La primera mitad ha permitido ver a un Recre quiso tener más la pelota, superior a su oponente. Le ha faltado que ese control se traduzca en ocasiones. La única que hubo fue albiazul con un remate de Quiles que se marchó rozando el palo tras el saque un córner. Muy lejos el Melilla de lo que se esperaba. Ha faltado el gol.

Dos minutos clave han determinado el partido. En una magnífica contra de Caye Quintana y Quiles apareció Dani Barrio para salvar el 1-0 en el 51. Prácticamente en la jugada siguiente ha llegado el tanto norteafricano. Fallo de Diego Jiménez para el tanto de Yacine.

A partir de ahí, más de lo mismo. El Recre lo pone todo, mueve sus piezas y se vacía por un empate que no ha llegado. El balón ha rondado mucho el área de Dani Barrio sin que en realidad las ocasiones de gol fuesen reales salvo un golpeo de Carlos Martínez rozando el palo y un claro penalti a Caye Quintana no pitado. Los norteafricanos han sabido gestionar el partido, cortando el ritmo a los albiazules para terminar por desquiciar a un Recre que todavía no sabe cómo ha perdido el partido.

FICHA TÉCNICA:

Recreativo: Marc, Diego Jiménez, Andrade, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Iago Díaz (Carlos Martínez 60’), Llorente (Traoré 60’), Caye, Quiles (Ródenas 73’) y Barroso.

Melilla: Dani Barrio, Pepe Romero (Mahanan 8’), Aguza, Chakla, Jilmar, Jordi Ortega, Otegui (Lolo Garrido 82’), Ruano, Igor Martínez (Alfonso 69’), Yacine y Óscar García.

Árbitro: Bueno Prieto (madrileño). Amonestó a Pepe (8’), Alfonso (71’), por el Melilla; y a Andrade (37’), por el Recreativo.

Gol: 0-1 Yacine (53’).

Incidencias: Encuentro de la jornada 13 disputado en el Nuevo Colombino ante unos 4.000 espectadores. Terreno de juego bastante irregular y muy afectado por la lluvia de la noche, que hizo que estuviese pesado.