Por una alegría necesaria para el Recre

Una alegría nunca viene mal, pero además hay ocasiones en las que se vuelve muy necesaria. Las que le da el verde esta temporada son las mejores para el Recre entre tanta tensión institucional. El fútbol en Huelva hace tiempo que vive convertido en esos 90 minutos en los que los problemas se aparcan para darle el protagonismo al balón. Hoy ni siquiera eso está garantizado con la amenaza real de una protesta que sobrevuela el choque contra el Sevilla Atlético. Vuelve al Recre a casa después de sumar una victoria valiosísima contra el Talavera hace seis días. Lo hace para defender una sexta plaza que lo tiene a las puertas de la zona noble de la clasificación, en su mejor momento en las cuatro temporadas que acumula ya en Segunda B. Pero todo ello queda eclipsado cuando las miradas están puestas en los posibles movimientos que puedan hacer los jugadores albiazules. Con protestas o sin ellas, la atención de Salmerón está en cómo cubrir las numerosas bajas que tiene el Decano para recibir al Sevilla Atlético.El preparador pierde a Israel Puerto, el único defensa que había jugado en todas las jornadas. El sevillano vio su quinta amarilla en El Prado, por lo que verá el encuentro desde la grada. Lo hará junto a Iago Díaz, que ayer no pudo trabajar con normalidad por unas molestias, Lolo Plá y Marc Caballé. Cuatro ausencias de primer orden para el preparador, que se queda con lo justo para formar una convocatoria en la que tendrá que dar la oportunidad a algún canterano que supla las bajas. El once inicial de Salmerón queda muy definido por la enfermería. El técnico no tendrá la oportunidad de plantearse siquiera la posibilidad de repetir la fórmula con tres centrales que tan buenos resultados le dio contra el Talavera en la segunda mitad. Tiene dos disponibles y la baja de Iago Díaz ni siquiera le permite la posibilidad colocar a Pina en el centro de la defensa. De este modo la zaga estará formada por Pina, Diego Jiménez, IvánGonzález y Andrade. Por delante de ellos Tropi es insustituible. Se abre la duda de su acompañante por los movimientos de la semana pasada. Lo normal es que repita Fernando Llorente. Las bandas serán para Carlos Martínez y Borja Díaz o Víctor Barroso. Arriba Quiles y Caye Quintana tendrán la responsabilidad última del gol.Afronta el choque el Recre con la posibilidad real de meterse en la pelea por la zona alta. Está a cuatro puntos de la Balona, que visita mañana al Talavera. Una victoria albiazul lo colocaría en una posición ideal para afrontar el último tramo de la primera vuelta con serias opciones de acabar entre los cuatro primeros. A Huelva llega un Sevilla Atlético con ciertas urgencias. A priori tiene más equipo que la posición que ocupa actualmente en la tabla clasificatoria.Si bien el fútbol desplegado, sobre todo en últimas fechas, no se corresponde con la situación actual del equipo, los hombres de Luci Martín tendrán que proponer algo más si no quieren verse metidos en serios apuros cuando la temporada aún no ha llegado a su ecuador. Una derrota en Huelva colocaría a los sevillistas en problemas. El técnico lepero tendrá algunas bajas importantes en sus filas. El filial se encuentra en puestos de promoción de permanencia con 15 puntos. Un traspié en Huelva podría meterlo en serios apuros.