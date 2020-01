Zamora: "Es normal que el técnico demande un equipo más competitivo"

Juan Antonio Zamora, secretario técnico del Recreativo de Huelva, habló del mercado de fichaje durante la presentación de Kleandro. “Son épocas en las que debido a la cantidad de bajas que se han ido dando durante este periodo de competición tan intenso de Liga y Copa se han ido viendo las necesidades. En Talavera tuvimos que jugar con un once diferente, un juvenil como Fran de mediocentro y hay que alabar su actitud y profesionalidad. Es normal que el técnico demande un equipo más competitivo. Todos somos ambiciosos y queremos ir partido a partido sin marcarnos ningún objetivo ahora mismo, sólo el domingo siguiente”.

“Sabemos de dónde venimos y dónde estamos. Ya lo dije a principios de temporada, vamos a darle una estabilidad al club en todos los aspectos. Hemos pasado épocas muy malas y los que trabajamos en este aspecto tenemos que ser conscientes y realistas de dónde estamos. Con los recursos que tenemos hay que hacerlo lo mejor posible y beneficiar a ambas partes, tanto al club como al equipo”, añade Juan Antonio Zamora. “Que salgan nombres en estas fechas es normal; seguimos viendo y valorando las necesidades que tiene el club”.

El secretario técnico albiazul deja claro que “los recursos los vamos a buscar dentro de casa, con lo que tenemos. El otro día no tuvimos a Nano por una sobrecarga y juega Diego Jiménez de lateral izquierdo y hace un gran partido. Hay polivalencia dentro del equipo. La lesión de Óscar Ramírez ha hecho que Cera lleve más de 500 minutos en 15 días. Ahora seguimos trabajando para hacer más competitivo el equipo”.

También se refirió al riotinteño José Carlos: “Ha mostrado una profesionalidad desde que llegó, y el hambre que tiene de seguir jugando. A Kleandro le ha sorprendido su calidad, pero el entrenador está con él día a día y sabe lo que le puede aportar. Ahora tenemos todas las fichas sénior ocupadas y para eso (para incorporarlo) habría que dar bajas, y tampoco es fácil en el apartado económico rescindir a un futbolista. Barajamos muchas ideas, pero con los pies en el suelo y siendo conscientes de lo que tenemos entre manos”.

Respecto a los arbitrajes sufridos, sobre todo en el último encuentro en la Copa ante el Osasuna, afirma que “no me voy a poner como Monchi (Sevilla), pero siento una verdadera rabia por la forma que fuimos eliminados. No le quito méritos al Osasuna, pero tampoco le hacía falta la ayuda para pasar la eliminatoria. Habríamos sido unos justos vencedores si acabamos con el marcador a favor. El club depende de unos recursos económicos, y si hubiésemos pasado nos habría dado un plus para afrontar muchísimas cosas; pero eso ha pasado, y ahora sólo pensamos en el Villarrobledo”.

Por último, sobre Álex Lazaro declaró que “ha mostrado profesionalidad, saber estar; el entrenador cree conveniente mantener a Nauzet bajo los palos, pero la competitividad es buena, Nauzet es mejor porque tiene alguien que le hace sombra en cada entrenamiento”.