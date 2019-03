El Nuevo Colombino ya calienta motores para el duelo de esta tarde entre el Recre y el Marbella, los dos equipos más en forma del campeonato. El Decano vuelve a su casa con el recuerdo fresco de su anterior partido contra el San Fernando. Un choque que durante toda la semana ha estado en la mente de todos. El Recre cierra filas y da carpetazo al debate del último partido en su feudo. El ambiente en el Colombino y el exceso de presión no declinó la balanza a favor del San Fernando. La explicación es más sencilla. Fue un mal partido de los albiazules. Ni más ni menos. Por eso hoy, ese mismo ambiente debe ser el estímulo imprescindible para dar un nuevo golpe sobre la mesa.

El club espera otra respuesta de superior categoría del feudo recreativista. Y desde la plantilla, tanto jugadores como Salmerón, han reiterado que siempre querrán jugar con el estadio lleno. Aviso a navegantes. Es el ambiente de los grandes, de los equipos que aspiran a todo en el campeonato. Jugar con 18.000 albiazules detrás es una fuerza brutal.

El triunfo ante el Malagueño, que deja al Decano con 14 jornadas sin conocer la derrota, fue importantísimo para las aspiraciones del Decano que ve cada vez más cerca cerrar un puesto en los play off de ascenso, y porqué no llegar a ser campeón del grupo. Los últimos resultados del líder Cartagena han permitido a los albiazules colocarse a tres puntos puntos de los departamentales con ocho jornadas por delante. El Efesé siente la presión de Recre y Melilla. Lograr la primera plaza parecía una quimera hace unas semanas y sin embargo ahora es una posibilidad real. Para ello no puede fallar.

Como toda moneda, que tiene su cara y su cruz, el triunfo en tierras Malagueñas dejó la baja de Tropi. Comandante del centro del campo recreativista, y autor del tanto de la victoria, vio la tarjeta amarilla con la que cumplirá ciclo y tendrá que ver el duelo desde la grada. Abre un dilema a Salmerón, que tendrá que buscar un sustituto en su plantilla para cubrir a un hombre esencial.

El Recre sabrá el marcador del Melilla antes de empezar y del Cartagena al descanso

Con un once de 20 jugadores, tal y como asegura siempre el míster, no será difícil encontrar recambio para Tropi. Todos están enchufados y todos quieren jugar. El movimiento natural para suplir la baja del valenciano sería adelantar a Valentín al centro del campo, para formar el doble pivote junto a Llorente. El zaguero, que desde que llegó en el mercado de invierno ha sido indiscutible, dejaría su sitio en el centro de la defensa a Diego Jiménez que formaría trío con Iván González e Israel Puerto. El ex del Córdoba se desenvuelve en el eje de la zaga, pero puede jugar por delante de la defensa sin problemas porque es una posición en la que ha actuado en más de una ocasión. No es la única posibilidad que tiene el técnico ya que en su plantel cuenta con jugadores como Borja Díaz o Marc Caballé que se podrían adaptar al puesto. Sin embargo, son de un perfil más técnico y de menos contención. Y tal como ocurrió en el partido frente al Malagueño, serán Iago Díaz y Pina quienes ocupen los laterales. De esto modo, el preparador podrá mantener el dibujo que mejores resultados le ha dado esta temporada.

La otra gran variante que maneja Salmerón es la vuelta de Ródenas tras superar su lesión. La chispa y la velocidad del delantero pueden contrarrestar bien las acometidas marbellíes. En los últimos encuentros echó en falta el Recre el aire que aporta en ataque y sobre todo Caye Quintana, demasiado solo. Ambos se entienden a la perfección. Esta presencia ofensiva obligaría al Marbella a cubrir más espacio y no podría jugar tan cómodo en campo contrario. Con su vuelta saldría Carlos Martínez, que se quedaría en el banquillo. La plaza que queda libre en el once inicial la ocuparía Borja Díaz.

A estas alturas de la temporada hay factores externos clave. Si el ambiente del Nuevo Colombino es uno de ellos, hay otro no menos importante. El Recre ya conocerá el resultado de su rival más directo, el Melilla, cuando González Umbert pite el inicio del choque y al descanso sabrá el marcador del Cartagena. Esto podrá ser una presión añadida para los de Salmerón que deberán olvidarse durante 90 minutos de la clasificación.