Víctor Barroso, el renacido

Pasa en el fútbol lo mismo que en la vida, que hay casualidades que son mejores que cualquier otra cosa. Ya dijo Alberto Gallego que se había “encontrado” con Víctor Barroso, en una de las sorpresas más gratas que podría haber tenido el entrenador, tal y como dicen los números. El onubense lleva cinco encuentros seguidos como titular y ya se ha convertido con tres goles en el máximo goleador del Decano en lo que va de campaña.

No ha sido fácil para el canterano. De ser apodado ‘Messi’ por sus compañeros el año de Salmerón en el que el Recre salió campeón pasó a lesionarse en pretemporada con Alberto Monteagudo y a tener una presencia testimonial en la pasada campaña. A pesar de que la intención del director deportivo, Dani Alejo, fue realizar un plan renove completo. El onubense tenía claro que quería continuar en Huelva, por muchas invitaciones de salir que tuviera, y por mucho que una nueva lesión en el periodo precompetitivo le colocase a la cola de la parrilla de salida.

Su personalidad, su humildad y su discreción hicieron que pudiera revertir su situación a base de trabajo y paciencia. Alberto Gallego fue justo con un jugador que “si no lo hubiera tenido, habría tenido que salir a buscarlo” y ahora es un elemento clave en el esquema recreativista.

El propio Víctor tampoco quiere incidir más en el cambio de rol que ha vivido en el último mes y asegura que “tenía claro que había que trabajar y en eso me he centrado. No quería escuchar nada. La confianza en uno siempre ha estado intacta y las cosas están saliendo bien”.

Precisamente por todo ello ahora vive en un estado opuesto al de hace algunas semanas, pues siente que está pudiendo contribuir al buen hacer del Decano de forma activa: “En lo personal estoy muy contento porque estoy ayudando al equipo”.

La impresión es que Víctor se ha convertido en un jugador fundamental en los esquemas de Alberto Gallego y que seguirá a los mandos del Decano en el choque ante el Gerena.