Víctor Barroso recupera sensaciones en el Recreativo

Víctor Barroso, jugador del Recreativo de Huelva, no ha tenido fortuna con las lesiones esta campaña. Se lesionó en agosto al debido a una rotura en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha que le hizo perderse buena parte de los amistosos de pretemporada y los primeros encuentros de la Liga. El centrocampista onubense reapareció el pasado 22 de septiembre en Mérida, donde reemplazó a Isi Ros en la segunda parte. Pero a la semana siguiente sufrió una recaída y volvió a estar en el dique seco hasta que el pasado domingo regresó a los terrenos de juego y jugó 24 minutos en el encuentro frente al Cartagena, en el que el Decano perdió frente al líder (0-1), en un encuentro en el que hizo méritos para conseguir un mejor resultado.

“Llevaba un tiempo fuera. Estoy contento por volver aunque fastidiado por la derrota ya que me hubiera gustado volver con tres puntos -dice Barroso-. Pero si el equipo sigue en esta línea, jugando como frente al Cartagena, creo que de diez partidos perderemos uno y muchos son, creo yo”, agrega.

Admite que “después de tanto tiempo sin jugar estoy un poco por debajo de los demás en ritmo. Poco a poco voy recuperando sensaciones y trabajando para cuando el míster crea que deba darme más minutos hacerlo a un buen nivel”.

A la pregunta de cuándo se ve en el once titular responde que “no lo sé. Cada día está yendo mejor la cosa y tengo sensaciones positivas. El míster, cuando me vea bien, decidirá que estoy para jugar minutos o para ser titular. Estoy deseando estar al 100% en cuanto a ritmo, las molestias ya las he dejado atrás y poquito a poco iré cogiendo ese ritmo que me hace falta para llegar al que tienen mis compañeros”.

El Recre, tras encadenar cuatro jornadas seguidas sin ganar, ha descendido a la octava plaza de la clasificación, con 14 puntos. No obstante Barroso cree que pronto volverá a estar en las posiciones de privilegio de la tabla. “El fútbol tiene estas cosas y es resultadista. El equipo está en construcción, pero veo al equipo haciendo las cosas bien y creo que tiraremos para arriba”, destaca.

El onubense, gracias a su polivalencia, puede jugar tanto pegado a la banda como de mediapunta. “Es cierto que me está poniendo por dentro, por ejemplo en el partido ante el Cartagena. Es una posición en la que me encuentro muy cómodo, también partiendo de la banda. Esa posición entre líneas me gusta y me siento cómodo, al igual que en la banda”, explica.

El domingo el Decano recibe al Recreativo Granada en un encuentro en el que los albiazules aspiran a quebrar su mala racha y reencontrarse con la victoria. “Estamos centrados en conseguir los tres puntos, es un partido importante como todos e intentaremos conseguir los tres puntos para estar lo más arriba posible”, dice.

Víctor Barroso dice que "tener a Quiles arriba es un desahogo porque cualquier balón te lo hace bueno"

El filial del Granada llegará a Huelva instalado en puestos de descenso. Hasta el momento sólo ha sumado un punto de quince posibles a domicilio. Y aunque pueda parecer que es el rival idóneo para el Recre, Barroso advierte que será un adversario peligroso. “En esta categoría no hay rival idóneo, si estás mal cualquier equipo te puede ganar. Debemos salir a ganar, sea cual sea el rival porque si nosotros estamos bien podemos ganarle a cualquiera”, subraya.

También habla del gran momento de su compañero y amigo Alberto Quiles, que está siendo uno de los más destacados del plantel albiazul. “Lo veo fantástico, le digo todos los días que si sigue a este nivel va a hacer muchas cosas esta temporada. Para nosotros tener a Quiles arriba es un desahogo porque cualquier balón te lo hace bueno y eso es fantástico para el equipo”.