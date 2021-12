Alberto Gallego: "Nos ha faltado un poco de movilidad y sobre todo, precisión"

Alberto Gallego valora positivamente el punto obtenido en Córdoba; reconoce que no fue un gran partido del Recreativo, pero considera que su equipo fue superior al rival.

“Hemos estado más imprecisos de lo normal; ellos han planteado un partido claramente a la contra, buscando la espalda de nuestra defensa; quizás podíamos haber estado más contundentes en este tipo de jugadas que ha habido tanto en la primera como en la segunda parte. A la hora de proponer (juego) hemos estado un poco tensionados, ellos nos esperaban y nos ha faltado un poco de movilidad y, sobre todo, precisión, porque hemos estado imprecisos cuando estábamos con el marcador a favor, que es cuando más destensionados teníamos que estar. Había que mover más el balón, lo hablamos en el descanso, y la circulación tenía que ser más rápida y pudiéramos hacer cambios de orientación”, comenta sobre su análisis del encuentro.

“Una cadena de errores muy claros han provocado que ellos empaten y a partir de ahí hemos tenido que hacer planes más imprevistos, improvisados, y todo se ha ido atropellando un poco”, añade el preparador del Decano.

El técnico albiazul asegura que el punto “me sabe a poco porque no es que hayamos hecho el mejor partido para ganar pero ellos tampoco lo han hecho; si se mereciese ganar alguien nosotros hemos propuesto más que ellos, que al final han estado perdiendo tiempo. Hemos empatado porque nos ha faltado un poco más de concentración y precisión a la hora de hilvanar las jugadas; no podemos encontrar hombres libres que están bien perfilados y que hagan un mal control y esas pérdidas nos generan un peligro porque tal y como jugamos nosotros dejamos pocos efectivos en defensa”.

Las bajas acumuladas le han obligado a cambiar posiciones de jugadores; por ejemplo no tenía un '9' puro, y el técnico insiste en que es necesaria la llegada de refuerzos. “Sí, claro, estamos buscando otros caminos, buscando que entren nuestros carrileros con mucha más precipitación de lo normal, acompañando a Marc (Fraile), que no es un '9' puro, ha hecho lo que ha podido, estamos buscando también que nuestros '8' (Arjona y Dani Sales) entren de segunda línea entre centrales y laterales y acompañen al '9', estamos caminos para poblar el área y generar peligro. Hemos tenido el peso del partido pero tampoco hemos generado muchas ocasiones y eso hace que si nos movemos en bloque, a nivel de equipo, podamos llegar a marcar; el gol que ha marcado Arjona es muy parecido al de Cartaya, porque es la única forma que podemos marcar, por estrategia”.

Sorprendió que un equipo joven, un filial que está en formación, se dedique a perder balones al final. “No me lo he planteado; ellos se han visto con ese gol y tienen esas ganas de competir en la categoría; no ha sido una consigna del entrenador de que se pierda tiempo o se tiren al suelo, ellos también quieren competir, se ven arriba y no le doy más importancia”.

El cambio de Álex Moreno se debió a que “él ya estaba molesto e el gemelo en el descanso y se ha juntado con la tarjeta. Ha hecho muy buen partido, nos encontrábamo cómodos de esa manera; Rubén Serrano ha salido bien pero Álex ha dado ese equilibrio con las ayudas en banda, compensando todo muy bien y no es que Rubén no lo haya hecho bien. También hemos tenido que cambiar a un doble pivote, hemos hecho el 3-4-1-2 para poner a Peter y Marc en punta y tener más presencia, pero eso nos ha quitado también presencia en la medular, ha sido arriesgado, pero Arjona y Rubén ha hecho un gran esfuerzo pero he descompuesto ese 'diamante' (rombo) que teníamos de cuatro contra tres (en la medular)”.

El punto ante un rival directo puede tener más valor con el paso del tiempo. “Seguro, jugábamos el primero contra el tercero, y eso es normal y empatar fuera entra dentro de lo posible; podíamos haberlo hecho mejor pero es un buen punto, sigue en nuestros planes, seguimos siendo un equipo invicto y eso es siempre importante, da una sensación de victoria aunque no sea un +3 sino +1, y seguimos líderes que eso es lo que no queremos dejar y no queremos que nadie nos lo quite”.

Por último, Alberto Gallego elogió a la numerosa afición albiazul desplazada hata el Nuevo Arcángel. “Sintiendo siempre el aliento y la fuerza de ellos, darles las gracias de nuevo, que sigan con nostros que vamos a seguir luchando hasta el final”.