Dos deportes unidos por unos mismos colores. Hablar del albiazul en Huelva es sinónimo de sentimiento y pasión por sus equipos. Recreativo de Huelva y Recreativo IES La Orden llegan a esta altura de la temporada en un momento muy dulce. Los primeros, inmersos en la lucha por los play off de ascenso a Segunda División y dejando la vorágine extradeportiva atrás. Los segundos a la puertas de acariciar un sexto título de campeones de Liga.

Narciso Rojas, miembro fundador del Trust de Aficionado, Paco Ojeda, director deportivo del IES La Orden, y Pablo Abián, volantista recreativista huyen de la presión de favoritismos y nombres, la grandeza se demuestra en el verde o en la pista.

Rojas, que presentará su libro Diez mil desconidos el próximo jueves 11 de abril, desentraña una historia tan contada como desconocida “de como un 22 de octubre de 2015 10.000 personas se echaron a la calle a salvar al Recre, y a la que no solo acudieron los socios”, a esos que a priori más le puede doler el club. Sino que “acudieron aficionados, familias enteras a los que les dolía el Decano”. Para el presidente del Trust fue la demostración de que Huelva no iba a dejar morir al Decano.

La historia de Diez mil desconocidos está centrada en las vivencias de Odiel Martín, “nombre de pila que tomé prestado del hijo de unos amigos. Un niño muy recreativista” y con un nombre no más onubense que curioso. Aunque también “tiene mucho de otras personas que lucharon y que formaron parte de esa historia”, que no es ni más ni menos que la historia más reciente del Decano del Fútbol Español.Una historia que todavía no ha terminado y que podría tener su final en el Tribunal Supremo, donde el colectivo y el Ayuntamiento tienen previsto presentar un recurso de casación a la sentencia de Pablo Comas. “Estamos convencidos de que tenemos razón, pero había que tener los recursos económicos”. Tentado abandonar por las dificultades, “fue el abogado de Comas quien nos hizo seguir adelante cuando aseguró que si su representado recuperaba el club podría disolverlo si le apeteciese”. Finalmente, gracias a la ayuda de unos “45 recreativistas tenemos los recursos para llevar el recurso a su última instancia con la seguridad de que la sentencia del TSJA se puede desmontar”.

Quizá 10.000 personas sean muchas para la capacidad del Andrés Estrada, pero casi. Y eso es a lo que aspiran tanto Paco Ojeda, como Pablo Abián. “El Estrada tiene que ser un fortín” mañana a las 17:20. “Hemos peleado todo el año para lograr la vuelta de la final en nuestra cancha y nos lo hemos merecido”, señala Paco Ojeda que rehusa a usar la palabra favoritos, aunque el Recre IES La Orden parta con ventaja tras vencer al Ovida Bádminton Oviedo por 3-4 en la ida de la final. “Si piensas en ganar la mitad más uno, acabas perdiendo. Es cierto que tenemos una venta, pero será difícil” recalca. El Oviedo tiene “una fortaleza increíble en los dobles, sin embargo nosotros somos superiores en individual”. Cuestionado por la alineación se hizo el silencio en la mesa de la tertulia de Huelva Información. Y sin dar mucho más datos solo apuntó que “había poco espacio para la sorpresa”.

El que estará seguro sobre la pista mañana es el volantista bilbilitano Pablo Abián. Con unas cuantas finales sobre sus hombros confía en la afición onubense, experta en llevar a sus equipos en volanda hacia la victoria. “Queríamos jugar la vuelta en el Andrés Estrada porque se nota, es nuestro fortín”. Un regalo para ellos y sin duda para todo aquel que acuda mañana al partido “queríamos que Huelva viviera de nuevo un partido de este nivel. En España nadie ha conseguido congregar a tanto público para un partido de bádminton como lo hemos hecho nosotros”.

Además de una nueva estrella en la camiseta –la sexta– el Recre IES La Orden encararía su participación en el Europeo de clubes que se disputa en Luxemburgo, que estaría en el aire por la falta del presupuesto. “Ir al Europeo le cuesta al club 10.000 euros” y no sabe si dispondrán de tal cantidad.

Narciso Rojas, uno de los impulsores de la campaña de Líberos del Decano, que consiguió reunir un millón de euros para la entidad albiazul lamenta que para el club de bádmiton sea complicada la financiación aunque “no hablaría de injusticia. El fútbol, no conozco el motivo, moviliza a mucha gente”. En ese sentido señala que “lo que creo que le falta al bádminton es un arraigo en la población, ser una seña de identidad de Huelva” como lo es el Recre para fomentar la participación y la colaboración del sector civil y empresarial de la ciudad. “El ejército silencioso del que hablaba Vázquez Montalbán”, pese a eso asegura que “todo es solucionable, la vida es así, y se puede seguir creciendo”.