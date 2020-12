Tamaraceite-Recreativo de Huelva (en directo)

Claudio Barragán cambia el sistema y por primera vez en la temporada juega con tres centrales (esa apuesta la hizo ante el San Fernando, pero el partido se suspendió, y cuando se volvió a jugar apostó por el 4-2-3-1). También destaca la titularidad de José Carlos.

📋 ALINEACIÓN | Estos son los once jugadores que saltarán de inicio al césped del Juan Guedes para disputar el último partido del año.¡Vamos! 💪

El Decano ya tiene a los once elegidos!! Sale con Nauzet, Cera, Leal, Diego Jiménez, Valentín, David Alfonso, Dani Molina, José Antonio González, José Carlos, Szymanowski y Seth. En el banquillo, Yamaguchi, Morcillo, Sillero, Quiles, Chuli, Madrigal, M. Santana y Fran.

El Recreativo de Huelva cierra el año visitando al Tamaraceite canario (estadio Juan Guedes, 12:30 hora peninsular) en un partido correspondiente a la jornada 8, aplazado la semana pasada por un positivo por coronavirus en el conjunto onubense.

El partido, a tenor de la clasificación, se presenta muy igualado, con ambos equipos empatados en la zona alta con 10 puntos; no obstante, los canarios no conocen todavía la derrota en casa, donde sólo han encajado un gol; y los onubenses aún no han ganado fuera, con un empate (Sanluqueño) y dos derrotas (Marbella y San Fernando).

Las dimensiones del terreno de juego, el hecho de jugar en césped artificial y la ausencia de tres de sus extremos (Yaimil Medina, Moha Traoré y Víctor Barroso, que no han entrado en al convocatoria al igual que Alberto Martín y Ponce) pueden condicionar tanto el once inicial como el sistema de juego del técnico.

Será el último partido del Decano en este 2020, ya que tras él la plantilla comenzará las vacaciones, para regresar a la Liga el fin de semana del 9-10 de enero, recibiendo en el Nuevo Colombino al Cádiz B del onubense Juanma Pavón.