Sergio Jiménez: “Cuando salto al campo se me pone la piel de gallina”

Recreativo y San Roque son los dos conjuntos más representantivos del panorama futbolístico onubense. Ambos clubes estuvieron representados ayer en la Tertulia Deportiva de Huelva Información celebrada en El Paraíso de Gonzalo de la capital onubense. El mediocentro cartagenero Sergio Jiménez fue el protagonista en clave albiazul, mientras que el nuevo técnico aurinegro, Antonio Fernández, analizó la situación en la que se encuentra el combinado lepero.

A pesar de acumular cinco encuentros sin vencer, Sergio Jiménez, asegura que el equipo se encuentra “bien” anímicamente, aunque en el arranque de la semana “el míster nos dio una buena charla y estaba enfadado. Es normal porque no podemos dar la imagen que ofrecimos el otro día contra el Granada, y menos en casa. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa y el rival el pasado domingo fue superior a nosotros en todo”.

Además de la mala racha, el Recreativo tendrá que hacer frente este fin de semana a un rival duro, el Villarrubia, que juega en una superficie sintética. De ahí que el primer plantel albiazul haya viajado a La Palma esta semana: “Hemos entrenado dos veces esta semana en césped artificial, es diferente y como la superficie esté seca será difícil jugar”. El centrocampista espera un partido “parecido al de Villarrobledo, incluso más feo por el césped artificial. Va a haber mucho juego directo, muchas segundas jugadas y a partir de ahí intentarán hacernos daño porque manejan bien ese estilo”.

No obstante, el murciano considera que el plantel albiazul tiene mucho margen de mejora: “El equipo está hecho para estar arriba y hay unas expectativas que no se están cumpliendo. Tenemos que ser más regulares para poder mirar hacia arriba”. Y es que el canterano del Cartagena es consciente de que “estoy trabajando en un club histórico, con una afición espectacular y lo menos que puedo hacer es dejarme todo por este escudo”.

Precisamente por el peso que tiene la afición albiazul considera que el Recre debe mejorar su juego, especialmente en casa: “Es normal que después de la imagen que dimos ante el Cartagena y la que dimos ante el Recreativo Granada la afición estuviera enfadada. Ya hemos visto que si no salimos con intensidad cualquier rival te puede pintar la cara”. Jiménez confiesa que lo que vive en el Nuevo Colombino es una experiencia nueva para él: “A mí se me pone la piel de gallina cuando saltamos al campo y la afición canta. No había vivido nada igual”. Aunque el nivel de exigencia de Huelva sí que le recuerda a Cartagena: “Son aficiones parecidas, aunque aquí hay más afición. Por exigencia sí son equipos similares y es normal porque son dos clubes importantes. El Recre es el Decano y por lo que representa tenemos mucha responsabilidad”.

El mediocentro albiazul indica que es momento de “no ponernos nerviosos” y “buscar la regularidad” porque “el año pasado el equipo también estaba en una situación parecida y terminó campeón y el Cartagena hace dos años comenzó muy mal y terminó jugando el play off”.

De Monteagudo también habló Sergio Jiménez para indicar que “es el entrenador que más me ha enseñado y los mejores años míos han sido con él”. Acerca de la falta de rendimiento del equipo en el balón parado comentó que “nos está costando materializarlas, pero las trabajamos mucho y tenemos muy buenos lanzadores. Nos falta hacer algún gol para coger más confianza en esa faceta y decidir algunos partidos”.

También lamentó que “tenemos una plantilla muy competitiva, pero siempre hemos tenido bajas. Rubén Cruz, Alfonso, Víctor, Irizo, Quique Rivero... Son grandes jugadores que no han podido tener continuidad”. Por último, Sergio Jiménez destacó a “Quiles”, al que “conocía de haberme enfrentado a él, pero tiene mucha más calidad de la que parecía y, sobre todo es mucho más rápido de lo que pensaba” y a Diego Jiménez, de quien dijo que “pensaba que era de Huelva porque es del Recre a muerte. Ama al Recre”.