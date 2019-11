Héctor Sandroni: "Antes o después el Recreativo de Huelva va a despegar"

El Recreativo de Huelva afronta esta jornada un complicado desplazamiento al feudo del Yeclano, un rival que se crece en casa; pese a todo, el conjunto de Monteagudo está obligado a ganar este domingo (17:00, estadio de La Constitución) para así romper una racha de siete partidos sin ganar.

El argentino Héctor Sandroni, entrenador del Yeclano, asegura sobre la situación del Decano que “la categoría es muy complicada; además tiene una presión enorme, con un nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos, y al final lo que pasa es que si no comienzas bien empiezan las urgencias, los apuros… pero lo que está claro es que antes o después van a despegar y esperemos que sea después del partido nuestro”.

Pese la calidad de la plantilla albiazul, se ha demostrado que al Recreativo se le puede ganar: “Para eso trabajamos; lo he dicho siempre; cosas que son inexplicables ahora parecen normales. Que el Recreativo de Huelva venga aquí a Yecla es algo que nos hemos ganado y es algo muy importante. El Yeclano está compitiendo con todos los equipos a un nivel increíble y eso es porque la directiva y el presidente, y los jugadores están trabajando al 200 por 100, porque la afición está llenando el campo todos los domingos, porque estamos creyendo todos… Ahora viene lo complicado, porque ya no somos sorpresa, nos respetan y todo el mundo viene preparado, y tenemos que buscarnos nuestras armas, nuevas cosas porque ya todo el mundo sabe que La Constitución es un campo difícil y el Yeclano un equipo complicado”,añade.

El conjunto murciano, un recién ascendido, ya sorprende menos porque está dando un gran nivel. “A los jugadores les dije hace dos o tres semanas que ahora viene lo complicado; antes nadie esperaba nada de nosotros, pero ahora ya no somos sorpresa. Lo que era un equipo gracioso ya no tiene gracia; el equipo ya compite. Y como todos los equipos tienen argumentos, y son argumentos de principio mejores que los nuestros, pues lo que tenemos que hacer es seguir creyendo, y si pueden venir 100 aficionados más pues tienen que venir, la directiva tiene que buscar más recursos para darle lo mejor a los jugadores, los jugadores tienen que trabajar y cuidarse más… porque si no, no nos alcanza. Si queremos que siga pasando lo que está pasando ahora (en referencia a la buena marcha del equipo), y viéndolo desde fuera parece inexplicable, todos tenemos que dar más, empezando por el entrenador, siguiendo por los jugadores y terminando por todo el entorno”.

Dentro de nuestra humildad, tenemos que rendir al 200 por 100 como lo hicimos ante el Linense"

Al final, en el terreno de juego son once contra once. “Por eso es tan bonito el fútbol; si todo fuera cuestión de dinero, de nombres, de ciudad o de historia ¿en qué vamos a compararnos nosotros con el Recreativo? Pero la realidad es que estamos compitiendo, y las cosas que estamos haciendo las tenemos que mejorar. Dentro de nuestra humildad tenemos que rendir al 200 por 100 como lo hicimos el día del Linense”.

El técnico del conjunto murciano destaca que “el del domingo es un partido de creer, de creer que somos mejores que ellos y les tenemos que ganar; pero todos, desde los jugadores al entrenador, la afición… eso no quita que haya un momento en el que podemos ir 0-1, pero entonces hay que creer más, porque le podemos dar la vuelta al partido, como hicimos ante el Cádiz o el Algeciras. El equipo tiene argumentos, pero creyendo todos. No pensemos que ganarle al Recreativo es algo normal, requiere mucho esfuerzo. Lo que tenemos que hacer es trabajar para dar ese esfuerzo”.

“En estos próximos partidos hasta Navidades nos jugamos muchísimo; le he dicho a los jugadores que ahora estamos sembrando lo que vamos a recoger en mayo, en estos cinco partidos. El de este domingo es un partido importantísimo que nos va a obligar a rendir a un nivel muy alto, y vamos a tratar de sacarlo”.

El técnico tiene varias dudas para el partido. “Víctor entrenó el miércoles, tocó balón y está con mejores sensaciones que el lunes, tiene una sobrecarga en una zona en la que ya ha tenido problemas y tenemos que ir con cuidado. Vamos a ver cómo llega al día del partido, lo decidiremos el mismo domingo, pero sin arriesgar. Javi Saura sintió que no estaba a gusto, le hemos hecho pruebas y no tiene problemas, la típica sobrecarga de la inactividad”, concluye.