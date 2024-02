San Fernando-Recre: El Decano quiere conquistar La Isla

El Recre quiere volver a hacer los deberes. El cuadro albiazul visita este domingo (18:00) al San Fernando, un rival muy necesitado que necesita sumar para despegarse de la zona de peligro de la tabla del grupo II de Primera Federación.

No será tarea fácil. La prueba en el Bahía Sur se antoja complicada. El equipo de Alfredo Santaelena, que cuenta con cuatro bajas importantes, quiere recomponerse tras el mazazo de la pasada jornada ante el Real Murcia. Por ello, y como dijo Abel Gómez en rueda de prensa, el Recre tiene que estar muy mentalizado sobre el tipo de rival al que se va a enfrentar y el tipo de estadio que va a visitar.

El San Fernando se agarrará a su afición para dar un paso al frente y hacer que los tres puntos se queden en casa. Misma situación en la que estarán los de Abel Gómez, que estarán acompañados por sus seguidores en territorio isleño, y serán una pieza clave para encadenar el segundo triunfo consecutivo.

Para la cita con el conjunto azulino, el técnico del Recreativo de Huelva no podrá contar con los canteranos Álex Santos y Paolo por sanción y por lesión, respectivamente. Manu Galán y De la Rosa ya entrenan con el grupo por lo que ambos están disponibles para el encuentro de este domingo; y Pablo Caballero continúa con su proceso de recuperación tras pasar por quirófano.

Hasta este sábado, Abel Gómez no valoraría quién entraría en convocatoria o no porque había varios jugadores con molestias. Todo a la espera de conocer qué jugadores viajan este domingo a San Fernando.

El punto de mira estará en el centro de la zaga. La pasada jornada, el entrenador albiazul apostó por Rubén Serrano y Raúl Navas. Regresó, cinco jornadas más tarde a la titularidad, Sergio Díez, quien había sido sustituido en las últimas citas por Antoñito. El gran rendimiento del jugador cedido por Atlético de Madrid ante el Melilla da muestras de que el técnico no debería mover esa pieza.

En el centro de la defensa podría entrar Dani Pinillos o Alberto Trapero, quienes estarían acompañado en el lateral izquierdo por Rahim y en la otra banda Sergio Díez. El resto del esquema no se moverá o al menos no es previsible que el técnico realice algún cambio.

El ojo también hay que ponerlo en Rahim, Antonio Domínguez y Gorka Iturraspe. Los tres con cuatro cartulinas amarillas. Una situación delicada, sobre todo para los titulares, que en el caso de ver la quinta no estarían disponibles para el encuentro del próximo domingo ante el Málaga en La Rosaleda (12:00).

El San Fernando, que necesita sumar, cuenta con cuatro bajas importantes. Biabiany, Víctor Ruiz y Pau Martínez, no estarán ante el Recre por sanción, y Lillo por lesión. Alfredo Santaelena tendrá que buscar variantes en el banquillo para hacer frente en el Decano aunque vaticinó que "no sé si variaré el sistema o no", lo más importante es que "el equipo sea sólido defensivamente".

Una cita de altura en el Bahía Sur entre dos equipos con dinámicas opuestas. El Recreativo quiere volver a sumar y así confirmar su recuperación tras la victoria ante el Melilla el pasado domingo y certificar su segunda victoria consecutiva para acercarse aún más al objetivo y consolidarse en la quinta plaza del grupo II.

Pase lo que pase, el Decano seguirá siendo dueño de la posición, pero quiere ganar. Este Recre está dispuesto a todo. Tiene que haber gambas y aviones este domingo en San Fernando. El equipo quiere llegar a Málaga con tres puntos más y afrontar el duelo ante el equipo de Sergio Pellicer con la moral por las nubes.