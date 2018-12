Salmerón: "Si no hay una solución a 31 de diciembre habrá consecuencias"

El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa. La situación extrapodertiva y la futbolística se han solapado una vez más.

El almeriense ha fijado en el 31 de diciembre la fecha límite para una solución de los problemas económicos del Decano. Sobre las declaraciones del alcalde ayer ha señalado que "la rueda de prensa entiendo que haya generado cierta decepción porque mucha gente esperaba otra cosa, pero también entiendo que se anunció algo favorable para el club. Por ello hay que esperar hasta final de mes. Quiero que mi equipo cobre al menos una nómina antes de irse de vacaciones de Navidad y que a 31 de diciembre se solventen los problemas porque si no habrá consecuencias de las que no seremos responsables". Sobre la explicación que dio Gabriel Cruz a la reunión mantenida con los jugadores hace dos semanas ha expuesto que "no creo que nos llame mentirosos, no lo cojo por esa forma, sino que da su versión de la conversación que tuvimos. Sabemos lo que se nos dijo y lo que no y estamos a la espera de que se cumpla".

Salmerón espera una solución "que sea definitiva" porque "este Recre no puede estar así, este escudo no merece dar esa imagen y sufrir este deterioro. Ojalá se solvente para que trabajadores cobren, los futbolistas cobren y se paguen las deudas para volver a ser el club ejemplar que debe ser el Decano".

A nivel deportivo ha señalado que los dos próximos partidos seguidos en casa pueden ser fundamentales. Los define como "una oportunidad", aunque "pase lo que pase no serán decisivos". El técnico ve a su equipo "creciendo". Para ser merecedores de algo más "debemos ser más fuertes en las áreas". En este sentido le preocupa "mucho que llevamos muchos goles en los últimos partidos".