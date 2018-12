El Ayuntamiento trabaja en un plan de estabilidad “definitivo” para el Recre

No hay futuro sin estabilidad económica. Es “la piedra angular de la solución” a los problemas del Decano en palabras del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. El regidor onubense anunció en su comparecencia para presentar la modificación estatutaria de la entidad que el consistorio como accionista mayoritario trabaja en el desarrollo de un plan que garantice esa estabilidad “definitiva”.El alcalde no descartó “ninguna vía” ya que “nuestra línea roja es que el Recre no desaparezca. Trabajamos en ese plan de viabilidad que garantice el futuro y el presente y por lo tanto no descartamos ninguna posibilidad en el marco de las garantías del Recreativo de Huelva”. Sin embargo fue muy claro sobre las posibilidades reales toda vez que en los últimos dos años la entidad vivió varios procesos de venta que no fructificaron. Cruz recordó que “expropiamos el club en una situación de muerte y con un Ayuntamiento intervenido”. Desde entonces, “se han dado pasos importantes y estamos ya en la última fase” de ese camino. En este tiempo “hemos vivido momentos importantes como tres procesos de venta con una realidad es tozuda en el número de aspirantes y propuestas”. Acerca de los aspirantes a comprar que se acercaron al consistorio durante estos años aseguró que “se habla mucho de avales, de promesas y de dinero nada”. Sobre Krypteia Capital recordó que “en el último incluso hubo un plan de viabilidad que fue rechazado por la LFP”. Además, explicó una vez más que “no existen las ofertas directas de compra al Ayuntamiento porque quien quiera hacerlo debe presentar a un proceso de venta porque somos una administración pública, que se rige por la ley de contratación pública y que abre procesos de concurso con libre concurrencia. Se confunden las historias”.

Cruz no quiso dar plazos, aunque recordó que “trabajamos duro y lo seguiremos haciendo”. Espera que “en los próximos días podamos presentar plan de viabilidad con una línea roja clara y es que el Recre no va a desaparecer”. Esa ansiada estabilidad implicará cambios orgánicos en un club que requiere de “profesionalización y simplificación del modelo de gestión del club”. Gabriel Cruz habló de los problemas diarios de la entidad y de los impagos que arrastran jugadores y empleados. Insistió en que “el consejo, el propietario y el grupo gestor estamos trabajando para resolver problemas”. Sobre la reunión mantenida hace unas semanas con los futbolistas por los retrasos señaló que les trasladó “la situación que hay y como todos los actores estamos involucrados en sacar esto adelante estamos trabajando duro”. La solución “no es sólo de cobrar las tres nóminas que se deben sino todo y tener una estabilidad permanente”. Con el horizonte del 31 de diciembre delante, Cruz aseguró que el plan de viabilidad en el que trabaja el Ayuntamiento tiene como objetivo “no llegar a suspensión de derechos ni problemas” como la marcha de jugadores. No obstante, se negó a dar fechas porque “jamás las doy si no depende de mí”. En este punto aludió a su conversación con la plantilla y el anuncio del pago de una nómina inminente. Explicó que “la captación de recursos es una parte y otra poder hacerlos llegar y es ahí donde estamos trabajando. No nos acordamos de las dos campañas de socios y como lo hicimos”. Afirmó que a los futbolistas les dijo que “si se resuelven algunos problemas puede ser inminente fue mi planteamiento”

Anunció igualmente que “cuando tengamos el plan que nos defina el camino lo contaremos”. Como Ayuntamiento de Huelva “somos muy serios y trabajamos sobre certezas”. Sin embargo recordó que ese plan “es una situación técnico-jurídica compleja y es importante que eso no albergue ninguna duda”.