Salmerón: "Ha sido un resultado muy corto para el partido que hemos hecho"

El técnico del Recreativo, José María Salmerón, se ha mostrado muy satisfecho tanto con el resultado del Decano en Málaga como con las sensaciones albiazules en el partido. Para el preparador, el marcador ha sido "muy corto" porque "hemos controlado y hemos tenido suficientes ocasiones mientras que ellos no nos han inquietado". La única incertidumbre en el partido fue "el marcador tan corto porque con el 1-0 siempre te expones a que pase cualquier cosa como esa falta del final". Sin embargo, "en el global hicimos un partido muy completo en todos los aspectos".

Salmerón conoció la derrota del San Fernando nada más terminar su partido. El preparador prefirió destacar que "nosotros vamos a ganar nuestros partidos y luego si los demás pierden pues mejor". En su opinión lo mejor de la victoria fueron "las sensaciones buenas, marcar y tener opciones". La ventaja en la clasificación no altera el ánimo. "Aquí no se relaja nadie. Hay que pensar ya en el Marbella que llega una línea muy importante que será un partido muy complicado".

Alabó el papel de Tropi, un futbolista de un nivel superior y autor del tanto de la victoria que "desde el primer día nos está mostrando esta regularidad, pero es que hoy todos han estado muy bien". La victoria ha sido "trabajo de todo el equipo". Contra el Malagueño "hemos jugado bien, hemos circulado cuando era necesario y corrido en otros momentos y combinado según ha hecho falta".Lamentó las ocasiones falladas para hacer ese segundo gol que "nos hubiese dado más tranquilidad".

El marcador le permitió dosificar a Alberto Ródenas, que no llegó a tener minutos. Reconoció que con 0-0 hubiese saltado al campo porque "está bien" pero "es mejor dar una semana más si no era necesario. No es lo mismo entrenar que competición y mejor no arriesgar con temas musculares".

Su ausencia hizo que Iago Díaz tuviese que jugar en punta en la segunda mitad. Del comodín destacó que "se adapta a muchas circunstancias, por la derecha, izquierda o en punta. Tiene muchas cualidades y se sacrifica. Estamos muy contentos con su trabajo". No obstante repartió elogios para todos porque "he felicitado a los jugadores por el esfuerzo y el trabajo que han hecho. Ojalá pudieran jugar todos porque el trabajo es extraordinaria. Todos están trabajando muy bien".

Quien se quedó en Huelva fue el último fichaje albiazul, Carlos Fernández. Del delantero aseguró que "Estamos haciendo una minipretemporada. De la lesión no tiene problemas y hay que conseguir que esté a su nivel. No tenemos ninguna prisa con él".