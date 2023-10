Rubén Gálvez: un seguro para la meta onubense

Rubén Gálvez (Aracena, 1993) no es un seguro. Es un cerrojo. Su sola presencia es señal de garantía y solidez defensiva mientras que sus números esta temporada hablan de un crédito que pocos guardametas pueden asegurar en la Primera Federación.

En el partido de este domingo frente a la UD Ibiza, a pesar del contundente resultado, el de Aracena tuvo una actuación irreprochable. Como viene siendo habitual jugó los noventa minutos, siendo un referente continuo para sus defensas, que lo buscaban continuamente con la mirada seguir las ordenes del guardameta.

Su actuación fue alabada por todos, incluso por los comentaristas de la isla, en la que no pasó desapercibido. En el minuto 81, con el partido roto ya por un resultado que reflejaba más lo frenético del encuentro que el juego desplegado, el arquero atajó un penalti al delantero marroquí, Abde Damar, demostrando una vez más que no le tiembla el pulso en los momentos decisivos.

El de Can Misses no ha sido el único episodio en el que el guardameta onubense ha salvado los muebles. En cuestión de penaltis, Gálvez ha logrado atajar dos penas máximas pitadas contra los intereses albiazules esta temporada. Con ello, el Recreativo se convierte en uno de los equipos más penalizados esta temporada desde los once metros y su titular en el arco, uno de los más fiables a la hora de pararlos.

Así, en la segunda jornada, en el partido que enfrentaba al Recreativo con la AD Ceuta en el estadio Alfonso Murube, Gálvez volvió a demostrar por qué es insustituible a día de hoy en este equipo. En el minuto 59 de la segunda parte, con cero a cero en el marcador y en un partido de idas y venidas, el colegiado volvió a señala la pena máxima a Sergio Díez después de derribar al centrocampista ceutí Ñito González. Solo una inmensa parada del guardameta impidió que los tres puntos se quedasen en Ceuta y el Recreativo pudo volver a Huelva con un importante punto en el zurrón. Gálvez se convirtió en el mejor jugador del partido, tal y como recogieron ese día todas las crónicas ceutíes.

Los de esta temporada no han sido los únicos salvavidas que Gálvez ha echado al mar para evitar naufragios. Los aficionados albiazules todavía guardan en la retina la parada del guardameta frente al CD Gerena en Tercera Federación, cuando el decano había completado una importante remontada ante el equipo hispalense. Gálvez adivinó en el 67' la intención de Gabi, evitando el empate y dando una alegría a la afición que entonces ya pensaba en el ascenso.