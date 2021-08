Rubén Gálvez y José Mari quieren llevar al Recre "donde se merece"

Rubén Gálvez y José Mari fueron presentados ayer en el concesionario Seat Huelva Motor, en una jornada más de presentaciones del Recreativo. El director deportivo, Dani Alejo, comenzó agradeciendo a la casa que “hoy hemos dejado el estadio y hemos venido a uno de los establecimientos de nuestros patrocinadores y estamos muy agradecidos”. Ambos jugadores se mostraron muy contentos de poder vestir la elástica albiazul.

El guardameta del Decano agradeció tanto a Dani Alejo como al club “por apostar por mí en esta situación en la que está el club, no es la que deseamos. En el momento que me llamó no tuve ninguna duda de volver a la que es mi casa, porque soy de Huelva, del Recre desde pequeño. Vengo con toda la ilusión del mundo de intentar llevar al Recreativo donde se merece, que no es la segunda RFEF tampoco. Pero paso a paso y este año todos a una. Haremos un bonito año y ojalá el objetivo se cumpla”.

Gálvez habló de cómo su representante le contó que el Recre estaba interesado en él y le dijo que “parara todo y que queríamos escuchar al Recreativo. Me siento recreativista, soy onubense y con las facilidades que me dio el club fue muy sencillo volver”. Tuvo una temporada difícil en Melilla y quiere continuidad, “no me terminé de acoplar a la ciudad ni a los viajes que hacíamos cada quince días, fue un cúmulo de cosas y vengo con la ilusión de tener continuidad, de ponérselo difícil al míster para que decida entre Gonzalo o yo. Ojalá se me de esa continuidad que se me dio en San Fernando que fueron dos años muy bonitos”.

“Juegue o no juegue siempre me he considerado importante dentro de un vestuario por mi forma de ser, siempre me he sentido querido por los compañeros. Ahora vengo con la ilusión de sentirme respetado por mis compañeros y hacerle la vida lo más fácil posible a los que han venido nuevos” apuntó el onubense.Definió al equipo como un “equipo solidario. El míster lo que quiere es solidaridad y para el primer partido de liga el equipo va a llegar de la mejor forma posible”. Finalmente recalcó que viene a “hacerlo bien, habrá días que salgan bien las cosas y otros que no. La afición es soberana, respetaré al máximo todo lo que digan porque son los que engrandecen al club, yo intentaré devolverle con buenos partidos y buenas actuaciones el cariño que me han demostrado”.

Por su parte, José Mari también comenzó agradeciendo al club por interesarse y “traerme aquí. Había varios clubes interesados pero como este ninguno. Es una oportunidad para aprender y crecer y voy a dar lo máximo para que el Recre vuelva donde se merece”. Para el sub 23 la afición es “muy grande por lo que he podido ver y no se merece por los momentos que está pasando. Espero que este año volvamos como mínimo a segunda RFEF y de ahí para arriba”. El año pasado tuvo una “mala temporada por el covid, tuvimos muchos partidos acumulados. Estaba alternando con juvenil y primer equipo del Antoniano entonces venía con muchos partidos”. Pero en el momento en el que le ofrecieron defender al albiazul lo tuvo claro gracias a que “un familiar mío me decía siempre que hay trenes que solo pasan una vez en la vida y este no lo podía desaprovechar”.

José Mari tiene como objetivo “aprender y crecer como futbolista, es una gran oportunidad. Creo que en el equipo hemos formado una gran familia, tanto dentro como fuera del campo. Somos claros candidatos para el ascenso y vamos a darlo todo para ello”. En cuanto al sistema de juego de Alberto Gallego, lo catalogó como “complejo” pero que “poco a poco nos vamos adaptando. Poder ir más arriba en el campo es bueno porque los metros finales me gustan”.