Álex Moreno y Manu Galán están ilusionados con "un proyecto tan bonito"

Los protagonistas de las presentaciones de hoy del Recreativo han sido Manu Galán y Álex Moreno quienes ya han debutado con el club durante la pretemporada. Dani Alejo aseguró sobre Álex que es un "mediocentro, versátil y con mucha variedad" y sobre Manu que es "central o pivote, muy intenso y muy serio en la marca".

Álex Moreno viene procedente del Lincoln Red Imps de la Premier Division Gibraltar. Pese a haber estado en clubes de categorías superiores, para él, el Recre es un "club histórico". Se mostraba muy contento e ilusionado con el tiempo que lleva aquí en Huelva y "el cariño que estamos teniendo de la afición me ha impresionado y es superior a lo que esperaba". Sobre la competencia, "el primer mensaje que nos mandó Alberto fue que en este equipo no hay ni titulares ni suplentes, todo el mundo va a tener la importancia que se gane y que él crea que va a merecer. Habrá fases en las que cada jugador tendrá su protagonismo".

"Vine con la ilusión de un niño, a levantar al club" subrayaba el mediocentro granadino cuando fue preguntado por su llegada al albiazul. Califica esta nueva etapa como futbolista profesional como la más "ilusionante, tanto por lo que representa vestir esta camiseta y defender estos colores, como por la exigencia de la afición".

Sobre la pretemporada y el míster, el ex del Lincoln Red explicaba que "está siendo una pretemporada dura, muy exigente, el míster quiere sacar el 100 por cien del jugador. Estoy yendo de menos a más, asimilando conceptos dentro del modelo de juego. Estoy encantado, deseando aprender de mis compañeros, del entrenador y del cuerpo técnico". "Creo que se está haciendo una familia y se está notando desde fuera del campo" comentaba Moreno.

Por su parte, Manu Galán procede del filial del Huesca, con el que ha conseguido el ascenso a la 2ª RFEF. Para él es "un placer estar aquí, para intentar defender al decano del fútbol español. Nos debemos al club y a sus aficionados". Su llegada al Decano podría entenderse como un trampolín, pero él explica que "el recreativo, para mi, no entiende de categorías. El objetivo es venir aquí, defender este escudo como si estuviera en primera división y darlo todo, lo que el míster quiera de mí, lo que mis compañeros necesiten y aprender de todos ellos. Que el recreativo esté en tercera división no quiere decir que no sea bonito jugar aquí y que no sea un reto importante".

Su titularidad en la pretemporada ha ido aumentando progresivamente pero "hay jugadores muy buenos y con mucha veteranía, de los que me gusta mucho aprender, me fijo siempre en las cosas buenas que tiene cada compañero para trasladarlo a mí".

En cuanto a su rol dentro del equipo, afirmó que "mis compañeros y yo nos sacrificamos por el equipo y si hay que salir a recorrer el campo entero vamos a salir. Son responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos que tener, ni por veteranía, ni por juventud, vamos todos a una como dice nuestro lema". También añadía que tienen que darlo todo y "no nos podemos guardar nada porque el mínimo detalle que dejes pasar, es un gol del rival, por eso si es evitable, tenemos que intentar que no ocurra".

La historia del club fue uno de los motivos que le empujaron al central sevillano a unirse a la plantilla del Recre "es un proyecto bonito, estamos aquí para sacar esto adelante y cuando me salió esto yo no quería escuchar otra cosa. Quería venir aquí, creo que puedo ser muy feliz y puedo darle mucho al club".

En las redes sociales ya se han ganado a la afición pero "a la afición tenemos que ganárnosla en todos los aspectos, en el campo, en los entrenamientos y en todo en lo referente al Recreativo. Se lo debemos todo a ellos, a la vista está que están con nosotros a muerte, le debemos eso y más.