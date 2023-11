De la Rosa, sobre una de sus caídas en el área: "Me derribaron, pero el árbitro me dijo que a la próxima me expulsaba"

De la Rosa se está descubriendo como un jugador muy habilidoso y veloz, dos aptitudes que para la defensa rival suponen un incordio hasta el punto de que sea muy difícil quitarle el balón sin hacerle falta. Precisamente, en el último partido ante el San Fernando cayó en dos ocasiones en el área rival y el extremo onubense defiende que "en ambas fui derribado y, mínimo una, creo que era penalti. A lo mejor otro árbitro lo hubiera señalado, no lo sé".

El atacante reconoció una actitud poco dialogante del árbitro del pasado sábado. Tanto es así que, en la segunda caída en el área, "en la que no me tiro, sino que me derriban, el colegiado me dice que a la próxima me expulsa", lamenta. Además, recuerda que la primera vez que es derribado en el área fue "porque me dan un pisotón, a lo que me dijo que no era suficiente para pitar pena máxima". En este sentido, asegura que respeta la decisión arbitral, pero "hay algunos árbitros más dialogantes y otros que menos, depende de la persona entiendo".

Lo que sí que fue una lástima para el jugador fue su balón al larguero en ese mismo partido ante el San Fernando. "Nos merecíamos el gol, pero me topé con la madera cuando casi lo estaba celebrándolo. Una pena", resume.

De sus molestias, De la Rosa asegura que ya son "mínimas, con más movilidad y menos dolor" e insiste en que "si te pones a pensar que te duele, más te va a doler". Así, lanza un mensaje de tranquilidad a la afición recreativista y confirma que "no tuve molestias en el último partido, si bien no entrené tanto durante la semana por precaución". Lo que no le viene nada bien, reconoce, es seguir entrenando césped artificial, algo que también lamentaba este miércoles en rueda de prensa su compañero Caye Quintana.

Sobre la buena saluda de la que goza la banda izquierda del Decano con él y con Rahim, De la Rosa es contundente: "es muy fácil jugar juntos. Yo voy a su ayuda en defensa, luego él me dobla, me da muchas opciones...". No obstante, les falta un punto de acierto en ciertas jugadas, algo subsanable "porque solo llevamos jugando juntos cinco semanas como titulares en esa banda", explica el extremo.

Al igual que Caye Quintana, De la Rosa también ve dificultades a la hora de meter goles tardíos, pero confía en que "llegarán. Solo nos falta más acierto arriba en estos tramos finales de partido, quizá porque nos baja el aguante después de comienzos en los que vamos a muy buen ritmo".