Caye Quintana, sobre la falta de gol del Recre: "Tenemos que acumular más futbolistas en el área rival"

El Recreativo de Huelva tiene tarea pendiente. El técnico Abel Gómez trabaja en estos momentos las acciones en el área rival, "donde no hemos encontrado esa claridad en el último pase, donde tenemos que acumular más futbolistas y donde tenemos que llegar más calmados para encontrar la mejor opción", valoraba este miércoles en rueda de prensa el atacante Caye Quintana.

El delantero asegura que "no he leído nada" sobre las críticas vertidas en redes sociales sobre el rendimiento del cuadro albiazul en los tramos finales de los partidos. Señala que "hace tiempo que dejé de leer las redes sociales", donde -tirando de ironía-, "hay 20.000 entrenadores". "Lo que me importa en lo que opine el vestuario y el entrenador", afirma.

Aun así reconoce que "tenemos que mejorar mucho en los últimos 20-30 minutos", algo que, asegura "podremos cambiar fácilmente". Caye no encuentra un motivo concreto que explique el equipo no marque a partir del minuto 60 o que, en el tramo final, se le escapen puntos. Explica que "no tiene que ver únicamente con el físico y sí que puede estar también relacionado con el aspecto psicológico o futbolístico, porque también tenemos que mejorar en las contras o en meter más gente en el área". Un cúmulo de asignaturas pendientes que propiciaron las dos últimas derrotas, en Córdoba y en Tudela.

En su comparecencia fue también preguntado por el papel de los jugadores de refresco, que en este último partido ante el San Fernando salieron muy tarde. El delantero sostiene que es "una pregunta para el míster, pero es posible que fuera porque muchos venían de jugar más de 90 minutos en Copa del Rey". Aun así, apunta, "creo que todos estamos perfectamente capacitados para jugar".

Sobre las críticas, el delantero considera que "siempre las habrá, y más en Huelva, una ciudad con mucha masa social", pero "en ese búnker que tenemos que es el vestuario es donde sabemos en qué somos buenos y en qué somos malos". Así, recuerda que, "aunque somos el Decano, no podemos olvidar que hace dos temporadas competíamos en Tercera Federación y ahora lo hacemos contra equipos con presupuestos mucho más altos", de ahí que considere que "hay que mirar la temporada en perspectiva y lo importante es que el vestuario cree que estamos trabajando bien".

Una circunstancia que, a juicio del onubense, no ayuda son los entrenamientos en césped artificial, por lo que espera que "pronto" el equipo pueda hacer uso de la Ciudad Deportiva y del Nuevo Colombino para ejercitarse en las mejores condiciones.

El Recre tiene este sábado en frente al Atlético de Madrid B (sábado a las 18:00), un encuentro en el que "esperamos ser protagonistas y atacar con más jugadores para poder traernos los tres puntos", apuntaba Caye Quintana, toda vez que avisaba que, aunque "ya nos hayamos quitado a los tres equipos con mayor presupuesto -Castellón, Ibiza y Málaga-, ahora nos quedan rivales muy parecidos a nosotros que compiten muy bien".