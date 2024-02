De la Rosa: "Sabía que nos íbamos a llevar el partido porque vi la ambición del equipo"

De la Rosa fue el hombre del partido. El onubense volvió a ser titular y se mostró "contento por lo personal, pero también súper contento por la victoria porque son tres puntos bastante importantes" para el Recre, que demostró que "después de una derrota se recompone perfectamente".

El extremo albiazul "agradecido" con Abel Gómez por tomar la decisión "de ponerme de inicio" tras una valoración entre "el cuerpo técnico, el médico y yo" después del golpe que sufrió el jueves durante el entrenamiento, explicó en rueda de prensa.

El joven jugador del Decano quería el gol y asumió que "dos no iba a fallar, era imposible. No lo contemplaba, sabía que la próxima que iba a tener" iba dentro y así fue. "En el momento se falla, tienes cinco minutos para lamentarte, pero tienes que estar de nuevo pensando en el partido", comentó, "al final he tenido suerte porque me cayó otro balón de Antonio Domínguez y me dejó solo".

El onubense estaba convencido de que el Recre iba a llevarse la victoria, "recibimos un gol tempranero, pero cuando vi las caras de mis compañeros, todos animando, vi a Rahim coger la pelota rápido e irse al centro del campo para sacar rápido, sabía que el partido nos lo íbamos a llevar, reconoció, "vi esa ambición del equipo de decir, vamos a por el partido, nos hemos echado adelante y así fue".

"Nosotros tenemos de por sí bastante confianza, todos los jugadores la tenemos, muchísima confianza en nosotros mismos, en el cuerpo técnico y en el grupo entero", y allí en Murcia" vamos a ir a darlo todo y a traernos los tres puntos si es posible".