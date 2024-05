De la Rosa: "Meternos en playoff con el Recre, en mi ciudad y con mi gente sería un sueño"

José Antonio De la Rosa está siendo, sin duda, uno de los nombres propios de la temporada en clave Recre. El joven extremo llegado en el último día de mercado estival procedente del Cádiz ha tenido "la suerte de poder estar hablando después de dos victorias consecutivas, que el equipo está bien y bueno, vamos a ver si conseguimos la tercera".

El objetivo está claro. Para De la Rosa, "meternos en el playoff con el Recre, aquí en mi ciudad, con mi gente, pues la verdad es que es algo que sería un sueño, también para cualquier onubense creo que le gustaría". El puntaumbrieño considera que el equipo "pudo llegar mejor, pero hasta hace dos pudo llegar peor también. Creo que tenemos que quedarnos con lo positivo, que estamos en las dos últimas jornadas más vivos que nunca y vamos a pelearlo para poder, en vez de dos que sean cuatro y, en vez de cuatro, que sean seis".

Aunque ha sido uno de los futbolistas más destacados en el ataque recreativista aportando cinco goles y repartiendo tres asistencias, ha salido del once inicial coincidiendo con las dos últimas victorias. No obstante, su vertiginosa velocidad y desequilibrio en los compases finales de partido resulta clave, por lo que está "contento, yo voy a estar ahí para los minutos que me tenga que dar, como si no tengo que jugar. Tengo que ayudar al equipo y bueno, a todo el mundo le gusta jugar como titular, pero si tienes otro rol, aprender del rol y a sumar".

De la Rosa rehuyó a hablar sobre los arbitrajes, aunque a su parecer "el que menos penalti me ha parecido a mí de los que me han hecho esta temporada, ha sido el único que me han pitado. El de Castellón para mí fue menos que el de Sanluqueño y el del otro día. Para mí, respecto al dolor que siento cuando me da la patada".

Respecto al crucial encuentro que afrontará el Decano el próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Recreativo Granada, el atacante confesó que "cada partido que jugamos es una final y siempre va a ser el más importante. Hay que jugarlo como si fuese el último. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, vamos a intentar sumar de tres y nosotros también meterles presión al Ceuta".

Por último, señaló que el escenario del partido "es de medidas parecido a nuestro estadio y creo que nos vamos a adaptar bien. También creo que el precio de las entradas está a un buen precio y sé que va a ir bastante gente de nosotros y, al final, intentaremos jugar como en casa como lo hemos hecho en otros partidos", finalizó.