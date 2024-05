Alejandro Gálvez: "Estoy contento de cómo estoy compitiendo"

El Recreativo de Huelva continúa centrado en lo meramente deportivo. El sábado tendrá la penúltima de las finales para tratar de alcanzar el objetivo del playoff de ascenso. Alejandro Gálvez pasó este miércoles por sala de prensa para valorar cómo ha ido la semana antes del decisivo partido de Granada.

El zaguero granadino comenzó admitiendo tener un poquito más de confianza respecto al último mes. "El partido del Intercity era difícil de competir por el estado del terreno de juego. Hicimos un gran partido y aquí en casa creo que hicimos también un partido muy bueno".

A título personal encadena dos titularidades consecutivas rayando a buen nivel. Gálvez afirmó trabajar "durante la semana para llegar en las mejores condiciones. Luego es el míster el que decide quién juega y quién no, pero es cierto que siempre he intentado dar el máximo de mí cada vez que he competido los fines de semana y bueno, excepto los primeros partidos de liga que es cierto que llegué sin pretemporada, sin competir tres o cuatro meses, el resto del partidos que he disputado creo que he estado a un buen nivel y estoy contento de cómo estoy compitiendo".

El Decano ha pasado de estar prácticamente descartado de la pelea por el playoff a encontrarse a tan solo un punto de la quinta plaza con seis por disputarse. Una presión que ahora mantiene el Ceuta y que "nosotros tuvimos tres semanas atrás, que era que podíamos estar ahí y que el rival de abajo nos estaba pisando un poco. Creo que ahora mismo aunque ellos nos tengan un punto de ventaja, creemos que estamos en una buena dinámica. Ellos perdieron el otro día y saben que no se pueden relajar porque nosotros vamos a ir con todo a Granada".

Respecto al rival que se encontrarán el próximo sábado, "sabemos que el Granada está compitiendo muy bien, a pesar de estar descendidos, y nosotros tenemos que aprovechar esa línea que estamos teniendo estas últimas dos semanas. Al final son gente joven, puede ser que han tenido presión durante toda la temporada y ahora que han visto que están descendido, pues lo mismo han pensado que no tienen nada que perder y que tienen mucho que ganar y demostrar. Creo que ha sido algo que se han planteado una vez ya han descendido y están haciendo muy buenos partidos en este final de temporada", decía.

Aunque los albiazules podrían incluso acabar el sábado por delante en la clasificación, con puntuar bastará para tener opciones en la última jornada, donde el central expresó su deseo de llegar con vida. "Eso quiere decir que seguramente hagamos un buen resultado el fin de semana, pero la verdad es que va a estar muy interesante. Nosotros solo estamos mentalizados en hacer un buen partido, en ganar los tres puntos en Granada. Si ojalá y tengan mala suerte los del Ceuta y no consigan puntuar de tres, pues nos va a beneficiar para la última semana de temporada", esgrimía.

Por último, sobre el final de temporada que están realizando tanto Raúl Navas como el propio futbolista, afianzados en el centro de la defensa, reconocía que "es cierto que estos dos últimos partidos Raúl y yo los hemos jugado, al igual que Trapero Rubén han jugado tiempo atrás y han estado a un nivel muy bueno. No es que no me vea titular, yo me veo capacitado para competir. Al final la última decisión la toma el míster y para eso estamos todos, para entrenar al 100% para que haya una competencia sana, que es lo que llevamos teniendo toda la temporada, y eso demuestra que el equipo está haciendo un muy buen año y al final que decida el míster".