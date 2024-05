Francisco Muñoz, ante la negativa de Pablo Comas: "El tiempo para una solución dialogada se termina"

Como era de esperar, Pablo Comas no ha respondido a la propuesta por parte de un grupo nacional para la compra de su paquete accionarial y por tanto la oferta se da por rechazada. Así lo ha confirmado el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva en una rueda de prensa ofrecida este mediodía.

"El plazo que se le dio por parte del grupo inversor al señor Comas vencía el día 15 de mayo. No se ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte de Gildoy. El tiempo para Pablo Comas se acaba. El tiempo para llegar a una solución dialogada se termina. Debe responder. No puede quedarse permanentemente viéndolas venir y jugando con Huelva, con los recreativistas y con esta ciudad. Un bien de interés cultural y que tiene un significado en el corazón enorme. Con los recreativistas no se juega", comenzaba Muñoz su intervención.

Desde el consistorio consideran que si no hay respuesta "Comas rechaza la salida dialogada y seguiremos con todos los procedimientos judiciales iniciados. También valoraremos algunos otros de ahora en adelante que están estudiados y dan respuestas a los diferentes escenarios que se puedan ir dando".

Muñoz reconoce que la oferta presentada por el binomio encabezado por Coke Andújar y Juan Cala, actuales propietarios del Atlético Sanluqueño, "es la única oferta formal recibida en firme y con garantías", a la vez que afirma que el montante oscilaba en torno a los 20 millones de euros, siete a depositar a corto plazo. "El año que viene este grupo haría frente a más de cuatro millones de euros que tiene que pagar el Recre. La oferta no es ninguna tontería para desdeñar". Ante la negativa de Gildoy, Muñoz espera que el grupo "tenga la suficiente paciencia, estoy convencido de que algo más aguantarán pero tampoco pueden aguantar mucho más".

El Ayuntamiento seguirá al frente mientras se resuelve la situación

Mientras se resuelven los trámites judiciales, los cuales podrían alargarse durante meses en el tiempo, el Ayuntamiento seguirá al frente del Recreativo de Huelva garantizando su estabilidad. "Queremos que el Recre tenga un futuro digno y con garantía. Nosotros creemos que la supervivencia y la estabilidad del club está por encima de todo. Estamos todos unidos en esto. Aquí no hay grupos opositores. Estamos todos a una, los grupos del Ayuntamiento, los recreativistas y los onubenses", esgrimía Muñoz.

El concejal de Economía y Hacienda afirmó con rotundidad que el club saldrá a competir con plenas garantías la temporada que viene, ya que "el Ayuntamiento ayuntamiento tiene previstos todos los escenarios para garantizar la viabilidad del club también en lo económico". Eso sí, el momento de vender es ahora. La sentencia prohíbe al consistorio negociar o comprar el paquete mayoritario de acciones, por lo que se espera buscar una solución antes de empezar a planificar la próxima temporada. En caso de que no se llegue a buen puerto, las cosas seguirán como hasta ahora y desde el Ayuntamiento aseguran que a mitad de temporada "no vamos a negociar con nadie ni a permitir que nada afecte a la estabilidad del club".

Por último, en lo relativo a un hipotético ascenso de categoría y consiguiente vuelta al fútbol profesional, Muñoz confirmó el "deseo como cualquier recreativista que el equipo ascienda. Para todos es el mejor de los escenarios porque genera de los suficientes ingresos para dotar de estabilidad. El club puede atender todas sus deudas en caso de ascenso a Segunda División", finalizó.